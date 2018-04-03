البورصة تطرق أبواب قمة جديدة.. وترجيحات بهدوء التداولات

البورصة المصرية

المال ـ خاص



سجلت البورصة المصرية مستوى تاريخيا جديدا، فى جلسة الإثنين، مدعومة من مشتريات مكثفة للمستثمرين الأجانب على غالبية الأسهم القيادية، وسط سيطرة التفاؤل على المتعاملين، بعد خفض أسعار الفائدة، فيما توقع محللون هدوء وتيرة التداولات اليوم، الثلاثاء.



ارتفع المؤشر الرئيسى egx30، بنسبة %0.50 ليغلق عند 17684نقطة، وهو مستوى تاريخى جديدة (أعلى إغلاق منذ التدشين)، بعد قمة الأحد المسجلة عند 17595 نقطة.



وسيطرت الارتفاعات على الأسهم الصغيرة والمتوسطة، وصعد مؤشرها egx70 بنسبة %0.18 عند مستوى 877 نقطة، فيما هبط مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا %0.23 ليصل إلى 2251 نقطة، فى حين صعد مؤشر EGX50 بنسبة %0.61 عند مستوى 3047 نقطة.



بلغت قيمة التداولات 2.4 مليار جنيه على الأسهم فقط، وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة وصعد 91 سهمًا من إجمالى 195 سهمًا متداولًا، بينما هبط 67، واستقرت أسعار 37 سهمًا عند نفس مستوياتها.



اتجهت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 3.5، و77، و84.5 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للبيع بصافى تداولات قدرها، 91.9 و46.4، و26.7 مليون جنيه على التوالى.



وعلى صعيد الأسهم القيادية الصاعدة، تصدر سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة، تداولات السوق بقيم قدرها 259 مليون جنيه، بعد ارتفاعه %5.37، كما شهد سهم حديد عز تداولات قوية، بقيمة 165.46 مليون جنيه مرتفعاً %3.07.



وبالمثل، ارتفع سهم المجموعة المالية هيرميس القابضة %2.08، بقيم تداول قدرها 123.20 مليون جنيه، وعامر جروب صعد %3.56، بتداولات قيمتها 106.83 مليون جنيه.



وفيما يتعلق بالأسهم القيادية الهابطة، تصدرها سهم القلعة للاستشارات المالية بتراجع %1.61 بقيم تداول 127.10 مليون جنيه، وسهم البنك التجارى الدولى بانخفاض % 0.60 وتداولات قدرها 92.40 مليون جنيه، وأوراسكوم للاتصالات والإعلام القابضة %1.12 بتداولات قدرها 86.19 مليون جنيه.



أكد محللون أنه من المتوقع هدوء وتيرة التداولات خلال جلسة اليوم، بينما تباينت أرائهم بشأن مسيرة السوق، على الأجل القصير، فى الوقت الذى أكد فيه طرف قدرة السوق على استكمال الحركة الصاعدة 17800 نقطة، إلا أن الطرف الآخر يرى أن عمليات جنى الأرباح تعيق السوق للوصول إلى تلك المستهدفات، على الأقل فى الوقت الحالى.



قالت ميادة أمين، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة «بريمير» لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى للبورصة واصل الصعود خلال تعاملات الجلسه مسجلاً مستوى قياسى جديد، ليحقق أحد مستهدفات الصعود قصيرة الأجل مدعوماً بارتفاع أحجام التداولات.



أشارت إلى أن عمليات جنى الأرباح ظهرت نهاية التداولات على بعض الأسهم، ودفعت السوق لتقليص مكاسبه عند الإغلاق ليسجل مستوى 17690 نقطة بارتفاع قدره 94 نقطة.



لفتت إلى أن الرؤية ما زالت إيجابية على الأجل القصير إذ يستهدف مؤشر "EGX30" مستويات -17800 18000 نقطة، الذى يواجه عندها بعض عمليات جنى أرباح مؤقتة.



أوضحت أن مستويات الدعم الحالية للمؤشر هى 17500- 17300 نقطة، فيما يمثل المستوى الأخير حمايه للأرباح للمستثمر قصير الأجل، كما واصلت الاحتفاظ بالأسهم، حال البقاء أعلى مستوى 17000 نقطة.



من ناحيته، قال سامح غريب، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة "الجذور" لتداول الأوراق المالية، إن مؤشر EGX30 استمر فى الارتفاع الإثنين، وسط استمرار ظهور القوى الشرائية فى بعض الأسهم القيادية للمؤشر، لينهى الجلسة مرتفعًا بنسبة %0.50، ويلاحظ انتقال السيولة للأسهم التى لم تحقق حركات صعودية فى الفترة السابقة، لا سيما بعض الأسهم المتوسطة والصغيرة.



وتوقع استمرار النشاط والارتفاع بجلسة اليوم، الثلاثاء، لمحاولة تجاوز مستوى 17700 نقطة، ومع تأكيد هذا الاختراق يصبح الهدف التالى للمؤشر عند 18000 نقطة، فى حين أصبح أقرب مستوى دعم عند 17350 نقطة.



لفت إلى أن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة شهدت حالة من التذبذب، بين الارتفاع والانخفاض أثناء التداولات، لينهى الجلسة مرتفعًا بنسبة %0.18، رابحًا نقطتين فقط، عند مستوى 877 نقطة.



وتوقع استمرار محاولات المؤشر لاختراق مستوى المقاومة 880 نقطة، بجلسة اليوم، موضحاً أنه حال تجاوزه يصبح مستوى المقاومة التالى للمؤشر عند 890 نقطة، فيما أصبح أقرب مستوى دعم للمؤشر عند 870 نقطة ثم مستوى الدعم الأهم عند 860 نقطة.



يشار إلى أن لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزى قررت نهاية الأسبوع الماضى خفض سعر عائد الإيداع، والإقراض لليلة الواحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 100 نقطة أساس، ليصل إلى %16.75 و%17.75 و%17.25 على الترتيب، كما خفض المركزى سعر الائتمان، والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى %17.25.



يذكر أن مؤشرات البورصة أنهت تعاملات الأحد على ارتفاع جماعى، إذ صعد المؤشر الثلاثينى %0.84 مسجلا مستوى 17595 نقطة، كما ارتفع المؤشر السبعينى %0.55 ليغلق عند 875 نقطة، وصعد المؤشر الأوسع نطاقًا %0.84، ليسجل 2257 نقطة.