بنوك استثمار تتوقع تحسن هوامش ربحية العربية للأسمنت

الأسمنت

■ «فاروس» يوصى بزيادة الوزن النسبى.. و«نعيم» يحدد القيمة العادلة عند 11.2 جنيه



مصطفى طلعت



توقعت بنوك استثمار محلية تحسن هوامش ربحية شركة العربية للأسمنت عن الربع الأول من العام الحالى، مدعومة بسياسة رفع أسعار الأسمنت وزيادة الطلب المحلى لتنفيذ المشروعات القومية.



وأرجعت البنوك انخفاض صافى ربحية الشركة إلى 48 مليون جنيه، خلال الربع الأخير من 2017، مقابل أرباح بقيمة 87 مليون جنيه فى الربع المماثل من 2016، إلى زيادة النفقات العامة والإدارية والتسويقية، وارتفاع التكلفة، وانخفاض إيرادات الفوائد وتسجيل خسائر فروق العملة.



وحدد بنك الاستثمار «نعيم» القيمة العادلة للسهم عند 11.2 جنيه بزيادة %24.8 على السعر السوقى الذى يتداول به فى البورصة، والبالغ 9 جنيهات.



وقال البنك، فى ورقة بحثية حديثة، إن نتائج أعمال الشركة عن الربع الأخير من 2017 تفوقت على التوقعات، إذ سجل هامش الربح نموًّا خلال الفترة المذكورة، كما ارتفعت الإيرادات %10 بدعم نمو الأسعار.



وذكر «نعيم» أنه رغم تراجع صافى الربحية خلال الربع الأخير نتيجة زيادة النفقات وارتفاع التكلفة، فإن البنك توقّع أداء إيجابيًّا للربع الأول من 2018 فى ضوء ارتفاع أسعار الأسمنت بنسبة تراوحت بين 15 و%20 منذ بداية العام، فضلًا عن زيادة الطلب من جانب المشاريع التى تنفذها الحكومة.



فى سياق متصل كرر بنك الاستثمار «فاروس» توصيته بزيادة الوزن النسبى للسهم عند قيمة عادلة 9.6 جنيه، موضحًا أن الشركة قد تتخطى التوقعات لعام 2018 بسبب الزيادة الأخيرة فى أسعار الأسمنت، إلا أن القلق ما زال قائمًا عندما تبدأ مصانع الحكومة الجديدة العمل.



وأشار «فاروس»، فى ورقة بحثية، إلى أن الشركة شهدت تحسنًا طفيفًا على مستوى هوامش الربع الأخير من 2017، كما ارتفعت الإيرادات %10 لتسجل 745 مليون جنيه.



وأرجع البنك تحسن هوامش الربحية فى الربع الأخير من 2017 إلى زيادة متوسط سعر البيع %7.4، إلا إن قابلها ارتفاع فى تكلفة السلع المبيعة لكل طن بنسبة %5.4، لتصل إلى 556 جنيهًا للطن.



ولفت إلى أن أسعار الأسمنت ارتفعت 44 فى شهر مارس، إذ بلغ سعر الطن 1180 جنيهًا، ما يدفع إلى ارتفاع هامش الربح إلى -35 %40 فى الربع الأول من 2018، ثم ينعكس كليًّا على نتائج الربع الثانى.



وأضاف: «على الرغم من ذلك يظل بدء التشغيل المتوقع لمصنع الأسمنت التابع للحكومة بمحافظة بنى سويف خلال النصف الثانى مصدر قلق، إذ يسهم ذلك فى انخفاض الأسعار واتساع الفجوة بين العرض والطلب مستقبلًا».