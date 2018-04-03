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نقل وملاحة
126 رحلة داخلية لمصر للطيران خلال شم النسيم
الثلاثاء 03 أبريل 2018 12:22 م
طائرة مصر للطيران
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الطائرة
دعاء محمود
صرح صفوت مسلم، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، بأنه حرصًا من الشركة الوطنية على تنشيط حركة السياحة الداخلية ستقوم شركتى مصر للطيران للخطوط الجوية، ومصر للطيران للخطوط الداخلية والإقليمية (اكسبريس) بتسيير 126 رحلة جوية منتظمة وإضافية، لنقل 12650 راكباً لقضاء إجازة عيد شم النسيم وأعياد الربيع في مناطق الجذب السياحي داخل مصر، اعتبارًا من 6 وحتى 9 إبريل الحالي.
وأضاف مسلم، أن مصر للطيران ستشغل 38 رحلة جوية إلى مدينة شرم الشيخ، لنقل 4216 راكبًا و35 رحلة جوية إلى مدينة الغردقة لنقل 3010 ركاب و27 رحلة جوية إلى أسوان لنقل 2636 راكبًا و26 رحلة جوية إلى مدينة الأقصر لنقل 2788 راكبًا.
وأوضح مسلٌم أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من الرحلات المباشرة بين المدن المصرية بهدف زيادة حركة السياحة الداخلية والخارجية على حدٍ سواء للوصول إلى معدلاتها الطبيعية كونها أحد أهم مصادر الدخل القومي.
مصر للطيران
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