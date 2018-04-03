جهاز الإحصاء

سمر السيد:



أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء، النشرة السنوية لإحصاءات الثروة الحيوانية عام 2016.



ووفق النشرة بلغ إجمالي أعداد رؤوس الماشية والحيوانات الحية (أبقار- جاموس- أغنام- ماعز- جمال) 4‚ 18 مليون رأس عام 2016 مقابل 2‚18 مليـون رأس عام 2015 بنسبة زيادة قدرهـا 1٪.



كما سجل إجمـالى أعـداد رؤوس الماشية والحيوانات المذبـوحـة 5‚7 مليون رأس عام ۲۰۱6 مقابل 4‚٧ مليون رأس عــــام ۲۰١5 بنسبة زيادة قدرهـا 3‚1٪، وبلغـت كمية اللحـوم الناتجــة مــن مذبوحات الماشـية 967 ألف طـــــن عــام ۲۰۱6 مقابل ۹74 ألــف طــن عـام 2015 بنسبة انخفاض قدرها 7‚0٪.



وبلغت كمية الألبان الناتجة من الأبقار والجاموس والماعــــز 5.1 مليون طــن عـــام ۲۰۱6 مقابـــل ٥.3 مليـــون طـــن عـــام ۲۰١5 بنـسبـة انخفــــاض قــــدرها 3٪، كما بلغـت كمية لحـوم الطيـور والدواجن 62‚1 مليون طــن (وزن قـائـم) عـــام ۲۰١6 مقابــل 29‚1 مليـــون طــــن عـام 2015 بنسبة انخفاض قدرها 2.6%.



وأشارت النشرة إلى أن المحصول السنوى من البيض سجل 9٫9 مليار بيضـة عـام 2016 مقابل 10٫4 مليار بيضـة عام 2015 بنسبة انخفاض قدرها 4.8٪.



كما بلغت كمية إنتاج العســل 4.4 ألف طــن عــام 2016 مقابل 4.9 ألف طــن عــــام 2015 بنسبة انخفـاض قدرها 11.6٪، وسجلت محافظة أسيوط أعلي كمية إنتاج حيث بلغت 21٫8٪ من إجمالى كمية إنتاج العسل.