التنمية الإسلامى يرصد 500 مليون دولار لصندوق العلوم والابتكار

البنك الإسلامى للتنمية

سنبل: 40 مليارا دولار تمويلات التجارة خلال 10 سنوات



المال ـ خاص



أعلن البنك الإسلامى للتنمية، عن إطلاق صندوق العلوم والتكنولوجيا والابتكار، بقيمة 500 مليون دولار، على هامش الاجتماع السنوى للبنك المنعقد حالياً فى تونس.



وأكد نبيل الحبشى، السفير المصرى فى تونس، أهمية الاجتماع السنوى الثالث والأربعين لمجموعة البنك الإسلامى للتنمية المنعقد حاليا فى العاصمة التونسية، بمشاركة مصر ووزراء وخبراء ومسئولين من أكثر من 57 دولة عضو فى البنك الإسلامى.



وقال إن الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ومحافظ مصر، لدى البنك الإسلامى للتنمية، سترأس وفد مصر فى الاجتماع؛ لمناقشة قضايا مشاركة البنك فى عدد من المشروعات التنموية والقومية، والتى ستصل إلى تونس غدا.



وأضاف أن الوزيرة ستجرى محادثات ثنائية على هامش مشاركتها فى اجتماع البنك، ستلتقى مع وزيرى التجارة والتعاون الدولى التونسيين؛ لبحث علاقات التعاون الاقتصادى والاستثمارى بين البلدين، وتبادل الرؤى بالنسبة للقضايا التى تهم الجانبين، فى إطار العلاقات المتميزة بين مصر وتونس فى مختلف المجالات، ومنها الاقتصادية.



وثمن التنسيق المستمر بين مصر وتونس، بشأن مختلف القضايا والذى يعكس قوة وتميز تلك العلاقات.



وتحتفل المؤسسة الدولية الإسلامية، لتمويل التجارة، عضو مجموعة البنك الإسلامى للتنمية، بمرور عشر سنوات على تأسيسها" تحت شعار: 10 سنوات فى تعزيز التجارة من أجل حياة أفضل" بحضور محافظو الدول الأعضاء فى البنك الإسلامى للتنمية والوفود الرسمية للدول، وعدد من ممثلى القطاع الخاص والمجتمع المدنى.



وقال المهندس هانى سالم سنبل، الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، إنه منذ عام 2008، حققت المؤسسة نتائج جيدة فى مجالى تمويل التجارة وتنميتها، وبلغ الإجمالى التراكمى للاعتمادات40 مليار دولار، مما يعكس الدور الحيوى الذى تلعبه المؤسسة كمحفِّز لجذب التمويل اللازم للعمليات التجارية الإستراتيجية الكبرى لتنمية الدول الأعضاء.



ومن المقرر أن يتم خلال الاحتفال الإعلان عن تكريم عدد من المؤسسين، وشركاء النجاح والداعمين لمسيرة المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة "ITFC" على رأسهم الدكتورة سحر نصر، إضافة إلى تكريم فريق العمل الداخلى الذى أشرف على إنشاء المؤسسة فى الفترة من 2005 إلى 2008.



وتنظم المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC) مع الشركاء الرئيسيين، من القطاعين العام والخاص والحكومة التونسية، غدا، حلقة نقاشية على مستوى عالٍ تحت عنوان "تونس تنضم إلى كتل تجارية جديدة فى أفريقيا «كوميسا، إيكواس» الآثار، والإصلاحات اللازمة لدعم تدفقات التجارة والاستثمار، بحضور وزير التجارة التونسى، عمر الباهى، والمهندس هانى سالم سنبل، الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.



وتتناول الجلسة لمحة شاملة عن النمو الأفريقى القوى، والذى بات يعتمد على الاستهلاك والاستثمار الخاص من الطبقة الوسطى، والجهود التى تبذلها الحكومة التونسية والهادفة إلى زيادة وتطوير تصدير المنتجات التونسية، الأمر الذى أهّل تونس لتأتى فى المرتبة ال 29 فى القارة الأفريقية من ناحية حصتها فى الصادرات الأفريقية المتعلقة بالناتج المحلى الإجمالى.



وسيتحدث فى الحلقة النقاشية التى يديرها منذر خنفر، وزير التجارة التونسى، والمهندس هانى سالم سنبل، وجلول عايد وزير المالية التونسى، ورئيس الاتحاد المتوسطى، ونائب رئيس منتدى «يروميد كابيتال»، وكمال مقداد، الرئيس التنفيذى المشارك للبنك المركزى الشعبى «BCP»، وسيدى ولد تاه، المدير العام للبنك العربى للتنمية الاقتصادية فى أفريقيا، وباسم الوكيل، الرئيس التنفيذى لشركة"" LOUKIL، وعبدالله بن مساود، نائب المدير العام لشركة «سونبينك».