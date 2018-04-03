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رجائى عطية برناردشو 8
الثلاثاء 03 أبريل 2018 11:53 ص
رجائى عطية
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رجائى عطية
المال عند «شو» شىء مقدس مطلوب عميم النفع والوقاية، أو كما قال أستاذنا المرحوم الدكتور محمد عبد الله محمد فى معالم التقريب إنه «على رأس قائمة القيم»، وهو كما جاء فى مقدمة شو لرواية «ما جوار بربارا»- أهم شىء فى العالم ثم «يمثل الصحة والقوة والشرف والكرم تمثيلاً فيه الكناية ما فى عدمه من تمثيل المرض والضعف والعار والخسة والدمامة».
ولا تناقض فى عقيدة شو بين نشدان المال ونشدان المتعة الروحية. ويستشهد الأستاذ العقاد على ذلك بالحوار الذى أجراه شو بين شخصين فى كتابه «بيت القلب الكبير».. ومن ثم كان تدبير المال للناس كافة- عند شو- أنجح وسائل الخلاص من الآفات الروحية والجسدية.. فليست الاشتراكية برًّا بالفقراء لأنهم قديسون أو ملائكة، بل قد يكون الفقير سيّئًا رديئًا لأنه فقير.. ومن هنا تجب العناية به وإنقاذه من السوء والرداءة، ولن يتأتى ذلك وهو فقير محروم.
ولم تكن الاشتراكية الفابية بدعًا بين المذاهب الاشتراكية على تعدد مناحيها فى الحملة على نظام رأس المال. فإن هذا النظام الذى يميز طائفة من الأمة على سائر الطوائف بغير مميز آفة لا هوادة معها فى رأى جميع الاشتراكيين، ومنهم الفابيون.
وحملتهم جميعًا على الاستعمار كحملتهم جميعًا على رأس المال، إذ كان رأس المال هو القوة المسخرة الكامنة وراء كل استعمار.
ولم يُعرف عن «شو» أنه شذ عن هذه القاعدة فى غير موقفين اثنين أوشكا أن يحدثا فى الجماعة الفابية صدعًا لا يرأب، وهما ترشيحه للشاعر «كبلنج» فى الانتخابات البرلمانية باسم «شاعر الإمبراطورية»، وتأييده للدولة البريطانية فى غارتها على البوير.
والعجيب فيما يرى الأستاذ العقاد أن موقفه فى ترشيح كبلنج كان أشد حرجًا له بين الجماعة الفابية من موقفة فى حرب البوير. إذا كان المؤيدون لبريطانيا فى غارتها على البوير كثيرين بين الجماعة الفابية، وحجتهم فى هذا التأييد المستغرب أن الاشتراكية ترمى إلى الوحدة فى تدبير الثروة العالمية، وأن الدولة البريطانية هى أقرب نظام إلى الوحدة فى انتظام توحيد العالم وتدبير ثروته على أساس الاتفاق والتفاهم بين جميع الشعوب والأقوام.
أما تأييد ترشيح نائب من دعاة الاستعمار والصولة الإمبراطورية، فأمره لا يسوغه الاشتراكيون، وعندهم من هو أولى بالترشيح.
على أن شو كان بريئًا فى هذا الترشيح من المآرب الشخصية، بدليل أنه هو نفسه لم يتقدم للترشح للبرلمان، بل ولم يقبل الترشيح حين عرضوه عليه.
على أنه أيًّا كان منزعه فى الواقع، فإن ما تناولته الفابية من المساعى والجهود، كان قليل الأثر- جد قليل- فى مجال العمل السياسى، ومعظم آثارها فى التعليم المقبول بين الناشئين والمثقفين.
وكان هذا من باب أولى نصيب «شو» فى المساعى والجهود، فلا جرم يقل نصيبه فى المشاركة العملية فى الإصلاح السياسى وهو يتبنى الإصلاح على الأمل البعيد، أو الأصل فى تطور «السوبر مان».. فما من إصلاح عنده خليق أن يتم ويكمل فى عالمنا قبل ظهور السوبرمان واستلامه زمام الحكم والإرشاد، ولا غنى له فى ذلك عن العمر الطويل والتربية الكافية، وأنه متى تيسر للإنسانية أن تنجب جيلاً من الساسة يعيش أحدهم ثلاثمائة سنة على الأقل فإنه يكون قد حان فى نظر شو موعد الإصلاح المفيد والسياسة الرشيدة.
الفلسفة السياسية
أول ما يخطر على البال عن فلسفة شو السياسية أنه يدين بالنظام الديمقراطى، ولكنه فى الواقع كان لا يؤمن بالديمقراطية ولا يكتم إعجابه «بالدكتاتورين» أو الحاكمين بأمرهم، سواء فى معسكر الفاشية والنازية مثل موسولينى وهتلر، أو فى المعسكر الشيوعى مثل لنين وستالين.
ومع غرابة عقيدته السياسية، فإنها العقيدة الموافقة لآرائه وميوله.
فالجماعة الفابية التى ينتمى إليها مسماه باسم دكتاتور قديم.
ومن جهة أخرى يبشر «شو» بالسوبرمان وينتظر اليوم الذى يطل فيه على العالم فيقبض على زمامه..
على أن هذا التعقيب العقادى ليس تبريرًا أو دعمًا لموقف شو، وإنما هو تفسير لمنحاه.
على أن «شو» لم يكن ممن ينكرون حرية الرأى وحرية النقد وحرية الاجتماع، ولا كان ممن يجهلون جناية الحاكمين بأمرهم على هذه الحريات.
ولكنه يرى مع هذا «أنه ليس فى مقدور مجرم واحد أن يملك من أسباب الشر والتمادى فيها ما تملكه أمه منتظمة.. فإنها تُكْسِب جرائمها حقوق الشريعة المطاعة، وتزيف لها وثائق الصلاح والفضيلة، ولا تبالى أن تضرب كل من يجسر على كشف حقيقتها وإظهار زيوفها».
رَأْىُ شو غير مستغرب إذن من رجل يبشر بالسوبرمان ويرى أن يكون الحاكم بأمره، وبأن يكون سلفًا يعقبه خلف ! وغير مستغرب من رجل تنضح كتاباته بأنه يسىء الظن بالدهماء وقادة الدهماء، ولا يصدق أن جمهرة هؤلاء الدهماء تحسن اختيار من يريدون، ويرى أن الناخبين لا يمنحون أصواتهم أفضل المرشحين المستحقين، وأنهم رغم ما تظهره لهم التجربة، لا يختارون سوى أسوأ المرشحين.
مرة ثانية ليست هذه محاولة عقادية للتبرير، وإنما هى للتفسير.
ولبرنارد شو رأى فى القادة والدهماء، أفصح عنه فى كتابه «الفاجنرى الكامل» وفيه قال : «كلهم طائفة من الناس بعضهم دجالون كبار وبعضهم ساسة كبار وبعضهم مزيج من هؤلاء وهؤلاء، وأكثرهم قادرون على قضاء مآربهم الشخصية غير قادرين على الإحاطة بالنظم الاجتماعية، أو تناول المشكلات التى تخلقها لهم معيشتهم فى جماعات عظيمة. فإن كان معنى «الإنسان» هذه الكثرة فالإنسان لم يتقدم، بل هو نقيض ذلك قد عمل على تعطيل التقدم. وهو فى هذه الحالة لا يريد أن ينهض بتكليف شىء حتى تكاليف النظم القائمة، وإنما تؤخذ منه هذه التكاليف خلسة من طريق الضرائب غير المباشرة...
«إن هؤلاء الناس لا غنى لهم عن قوانين تحكمهم كتلك القوانين التى تحكم جبابرة ڤاجنر، ولا يتأتى إخضاعهم لتلك القوانين إلا بالتواطؤ على شحن نفوسهم بالتقاليد والأوهام وملء خيالاتهم بمظاهر الهيبة والتوقير. ومن البديهى أن الحكومة إنما يتولاها القلائل الذين يقدرون على حكم غيرهم، ولكنها متى انتظمت أدواتها وآلاتها فالغالب أن تجرى شئون الحكم بغير روية على أيدى أناس من غير القادرين على تأسيسها، ويتصدى لها القادرون حينًا بعد حين لترميمها وإصلاحها كلما تخلفت طويلا وراء خطوات الحضارة فى تقدمها أو اضمحلالها..
«ولا تزال الحرية جاثمة حتى يفتح الزمن على عقول الساسة بوحى البطولة، الذى يلهمهم أن عملهم لا ينحصر فى تلفيق القوانين والنظم لكبح الدهماء وضمان البقاء لغير الأصلح، وإنما الواجب عليهم تنشئة جيل يعتمد على إرادته وذكائه، لتحقيق رخاء المجتمع وصلاح أحواله طواعية فى غير كلفة ولا مشقة».
ويرى الأستاذ العقاد أنه لا يفهم مما قاله «شو» من سخرية بالديمقراطية والنظم البرلمانية أنه يدعو إلى إلغاء «البرلمانات» والاستغناء عن الحكومة النيابية.. فقد يكون وجودها فى تقديره أسلم من عدمها، ولعلها فى نظره تقى الشعوب مما هو أخطر، وحسبها عنده أنها متنفس للتفريج بالمناقشة واختلاف الآراء وإقناع المختلفين بأنهم أحرار فيما يقولون ويعملون.
وقد استشاره «جود» الفيلسوف فى ترشيح نفسه للنيابة، فكتب إليه يقول ما فحواه : إن الفلاسفة الذين دخلوا البرلمان غير قليلين ومنهم ميل وبرادلو ووب الذى كان عضوًا فى الوزارة فهل صنعوا شيئًا هناك ؟
فلما مضى جود فى عزمه، ولم تثنه عنه نصيحة أستاذه الأولى أرسل إليه تذكرة بريدية يقول فيها: «حسنًا... إنك سوف تتعلم على الأقل شيئًا واحدًا، وهو أن تعرف كيف لا يتم العمل»... ثم شفعها بتذكرة ثانية قال فيها : «امض فى عزمك بكل وسيلة. فقد تحصل على تجربة مباشرة لا تخلو من فائدة للفلاسفة السياسيين».
وبعد فقد يكون شو منطقيًّا مع نفسه فيما أخذ به أو عافاه، إلاَّ أن الثابت أن كل حاكم بأمره لم يَجُرّ إلاَّ البلاء على بلاده وعلى العالم بأسره، فى حين أن الديمقراطية أيًّا كان حصادها لا تهبط فى السوء إلى ما هبط إليه حكم الحاكمين بأمرهم.
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