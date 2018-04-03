البورصة تستهل تعاملات الثلاثاء على تباين باﻷداء

البورصة المصرية

أسماء السيد:



افتتحت البورصة المصرية تعاملاتها بجلسة اليوم الثلاثاء على تباين في اﻷداء إذ تراجع اجمالي المؤشرات بنسب متفاوته عدا المؤشر ﻷوسع نطاقًا الذي سجل صعودًا بـ 0.44% ليصل 2261 نقطة .



وتراجع المؤشر الرئيسي بنسبة 1% ليصل 17501 نقطة، ونظيره مؤشر اﻷسهم الصغيرة والمتوسطة بـ 0.07% ليسجل 876 نقطة، كما هبط المؤشر متساوي اﻷوزان بنحو 0.52% ليصل 3031 نقطة .



وبلغت قيم التداول على اﻷسهم 710 مليون جنيه ومن اجمالي اﻷسهم المتداولة والبالغه 139 سهم سيطر التراجع على أداء 62 سهم وارتفع 31 آخرين بينما لم يتغير أداء 46 سهم .



واتجهت تعاملات المتعاملين اﻷجانب والمصريين للشراء بقيمة بلغت 6 و 11 مليون جنيه على التوالي، فيما اتجه العرب للبيع بقيمة 17 مليون جنيه .



واختتمت البورصة تعاملات أمس على صعود جماعى لمؤشراتها باستثناء egx100 وسط اتجاه شرائى للأجانب



وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.50% عند مستوى 17684نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.18% عند مستوى 877 نقطة.



بينما هبط المؤشر «EGX100»الأوسع نطاقا بنسبة 0.23% عند مستوى 2251 نقطة، وصعد مؤشر «EGX50» بنسبة 0.61% عند مستوى 3047نقطة، فى حين صعد نظيره العشرينى بنسبة 1.07% عند مستوى 18205نقطة.