EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
البورصة تستهل تعاملات الثلاثاء على تباين باﻷداء
الثلاثاء 03 أبريل 2018 11:48 ص
البورصة المصرية
أخر الأخبار
البورصة المصرية
أسماء السيد:
افتتحت البورصة المصرية تعاملاتها بجلسة اليوم الثلاثاء على تباين في اﻷداء إذ تراجع اجمالي المؤشرات بنسب متفاوته عدا المؤشر ﻷوسع نطاقًا الذي سجل صعودًا بـ 0.44% ليصل 2261 نقطة .
وتراجع المؤشر الرئيسي بنسبة 1% ليصل 17501 نقطة، ونظيره مؤشر اﻷسهم الصغيرة والمتوسطة بـ 0.07% ليسجل 876 نقطة، كما هبط المؤشر متساوي اﻷوزان بنحو 0.52% ليصل 3031 نقطة .
وبلغت قيم التداول على اﻷسهم 710 مليون جنيه ومن اجمالي اﻷسهم المتداولة والبالغه 139 سهم سيطر التراجع على أداء 62 سهم وارتفع 31 آخرين بينما لم يتغير أداء 46 سهم .
واتجهت تعاملات المتعاملين اﻷجانب والمصريين للشراء بقيمة بلغت 6 و 11 مليون جنيه على التوالي، فيما اتجه العرب للبيع بقيمة 17 مليون جنيه .
واختتمت البورصة تعاملات أمس على صعود جماعى لمؤشراتها باستثناء egx100 وسط اتجاه شرائى للأجانب
وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.50% عند مستوى 17684نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.18% عند مستوى 877 نقطة.
بينما هبط المؤشر «EGX100»الأوسع نطاقا بنسبة 0.23% عند مستوى 2251 نقطة، وصعد مؤشر «EGX50» بنسبة 0.61% عند مستوى 3047نقطة، فى حين صعد نظيره العشرينى بنسبة 1.07% عند مستوى 18205نقطة.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا