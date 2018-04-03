مطالبات بقرار وزاري لإخضاع صناديق التأمين الخاصة للرقابة المالية

محمد معيط

الشاذلى جمعة:



طالب الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة رئيس الوزراء باتخاذ قرار يفرض على صناديق التأمين الخاصة التسجيل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية والخضوع لرقابتها وإشرافها.



وأضاف معيط خلال الجلسة النقاشية التى نظمتها وزارة الاستثمار بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية حول استراتيجية القطاع المالى غير المصرفى 2018/2022 أنه يوجد 800 صندوق تأمين خاص فقط خاضع لرقابة الهيئة.



وكشف أن وزارة المالية على لديها حصر بكافة صناديق التأمين الخاصة فى الدولة لكن أخضاعها لرقابة هيئة الرقابة المالية يحتاج إلى قرار من رئيس الوزراء.



وتتضمن الخطة الاستراتيجية لقطاع التأمين 2018/2022 زيادة حجم اشتراكات صناديق التأمين الخاصة إلى 100 مليار جنيه بحلول 2022 مقابل 60 مليار جنيه حاليا بجانب إطلاق مبادرات بالشراكة مع مديرى الاستثمار والأصول المالية بصناديق التأمين الخاصة بهدف ابتكار منتجات مالية طويلة الأجل تتناسب مع طبيعة والتزامات صناديق التأمين الخاصة بجانب تطوير الأنظمة المالية لتلك الصناديق بما يسمح لها بالاندماج فى منظومة الشمول المالى والاعتماد على المعاملات المالية غير النقدية.



وأكدت استراتيجية الهيئة 2على ضرورة تطوير أداء صناديق التأمين الخاصة لتحقيق استقلالية وكفاءة مديرى الصناديق ومجالس إدارتها وضمان وجوب خبرات مرتبطة بأعمال وأنشطة تلك الصناديق.







