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استثمار
المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة تكرم سحر نصر
الثلاثاء 03 أبريل 2018 11:41 ص
سحر نصر 55877
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سحر نصر 55877
المال - خاص
أعلنت المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة، خلال الاحتفال بمرور عشر سنوات على تأسيسها عن اختيار الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، علي رأس المكرمين، تقديرا لجهودها التنموية والاستثمارية، ومن المنتظر أن يتم تسليم درع التكريم لها غدا الأربعاء علي هامش الاجتماع السنوي الـ 43 لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في تونس.
وأكد المهندس هاني سالم سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة: أن عام 2017 يشكل نقطة تحول مهمة في مسيرة المؤسسة حيث أنهت السنة العاشرة، محققة نتائجا مهمة في مجالي تمويل التجارة وتنميتها، حيث بلغ الإجمالي التراكمي للاعتمادات والسحوبات 40.2 مليار دولار أمريكي و31.01 مليار دولار أمريكي على التوالي، وبلغت الموارد المالية المجمعة من شركاء المؤسسة من المصارف والمؤسسات المالية 24.4 مليار دولار أمريكي، مما يعكس الدور الحيوي الذي تلعبه المؤسسة كمحفِّز لجذب التمويل اللازم للعمليات التجارية الاستراتيجية الكبرى لصالح الدول الأعضاء.
وفي تصريح له بمناسبة احتفال المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة – عضو مجموعة البنك الاسلامي للتنمية – أمس الاثنين بمرور عشر سنوات على تأسيسها والذي اقيم بفندق "فور سيزون – تونس" بحضور عدد من وزراء المالية والاقتصاد والاستثمار وكبار المسؤولين، وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني المشاركين في أعمال الاجتماع الثالث والأربعون لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية والتي انطلقت أمس الأحد وتستمر حتى الخامس من ابريل الجاري تحت شعار "شراكات من أجل التنمية المستدامة" بالجمهورية التونسية.
وقال سنبل: لقد شرعت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة خلال عام 2017 في تنفيذ استراتيجيتها العشرية الجديدة، بما يتماشى مع الاستراتيجية العشرية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، حيث تم استحداث هيكل تنظيمي جديد وإعادة ترتيب كوادر المؤسسة ودمج مهمتي المؤسسة الأساسيتين تمويل التجارة وتنمية التجارة بشكلٍ متسق في إطار هيكل موحد، وحرصت على الاستفادة من خبراتها السابقة وخبرة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في مجال التجارة، وأصبحت مستعدة لمسار جديد سيوجه أنشطتها لتوفير حلول تجارية متكاملة للدول الأعضاء على مدى السنوات القادمة، كما وسعت المؤسسة نطاق تواجدها الميداني لتكون أكثر قرباً من عملائها وأصبح لديها موظفون في ستة مواقع داكار وجاكرتا وإسطنبول ودكا والرباط ودبي.
وأكد المهندس هاني سنبل: أنه على الرغم من الظروف المحيطة غير المواتية ، الا أن نتائج عام 2017 م سجلت أداءً جيداً، حيث بلغت الاعتمادات 4.9 مليارات دولار أمريكي، بزيادة 10% مقارنةً بعام 2016 حين بلغت 4.4 مليارات دولار أمريكي.. وبلغت الأموال التي تم حشدها من شركاء المؤسسة من البنوك والمؤسسات المالية 3 مليارات دولار، وهي تغطي 61% من إجمالي الاعتمادات، وواصلت تنفيذ خطتها التمويلية ضمن اتفاقيات إطارية متعددة السنوات أبرمتها المؤسسة مع العديد من الدول الأعضاء لتمويل عمليات استراتيجية كبرى.
وفي مجال تنمية التجارة أوضح المهندس هاني سالم سنبل : أن المؤسسة واصلت تحويل أنشطتها نحو نهج متكامل قائم على الدمج بين تمويل التجارة وتنمية التجارة وبناء القدرات وقدمت العديد من البرامج والمبادرات منها: مبادرة لدعم منتجي القطن في غرب إفريقيا لتوسيع أسواق صادراتهم، مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية وبرنامج جسور التجارة العربية الإفريقية ، كما حرصت المؤسسة على تعزيز تعاونها مع الشركاء الدوليين الرئيسيين مثل غرفة التجارة الدولية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، ومركز التجارة الدولية والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، ومؤسسات منظمة التعاون الإسلامي والمؤسسات العربية.
وأكد في ختام تصريحه أن المؤسسة في عام 2018 ومع الاستراتيجية الجديدة ونموذج العمل الجديد، ستسير نحو تحقيق إنجازات أكبر وتصبح المقدم الرئيسي للحلول التجارية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
وقد تم خلال الاحتفال الإعلان عن تكريم الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وتكريم الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ورئيس مجلس إدارة المؤسسة، الدكتور وليد عبد المحسن الوهيب، الرئيس التنفيذي السابق للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، ، إضافة إلى تكريم شركاء المؤسسة منذ تأسيسها، وهم وزير المالية ومحافظ البنك الاسلامي للتنمية بجمهورية بنغلاديش أبو المال مهيت، السيدة خديجة روزين كوليبالي وزيرة الاقتصاد والمالية والتنمية بوركينافاسو، الدكتور سيدي ولد التاه مدير عام المصرف العربي للتمنية الإقتصادية في افريقيا، السيدة أرنشا جونزالس المدير التنفيذي لمركز التجارة الدولية، السيد ويلفريد يامغو : الرئيس التنفيذي لشركة SOFITeX ، المهندس: عابد عز الرجال رئيس شركة بترول خليج السويس جمهورية مصر العربية، السيد رحمت المنيم رئيس مجلس إدارة شركة بنجلاديش للبترول.
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