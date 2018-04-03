صدام برلمانى مع وزير التنمية المحلية.. والجندى: كامل الاحترام للمجلس

أبو بكر الجندى - التنمية المحلية

ياسمين فواز



شن نواب البرلمان أمس هجومًا على وزير التنمية المحلية، أبو بكر الجندى، على خلفية تصريحات قال فيها إنه يجب إلقاء توصيات أعضاء مجلس النواب، عن التعيينات فى القمامة؛ الأمر الذى تسبب فى ثورة غضب على الوزير.



تمسك أعضاء المجلس بإقالة الجندى، مؤكدين أنه منذ تكليفه بحقيبة الوزارة، وهو يطلق تصريحات غير مسئولة.



وقال النائب محمد عبدالله، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، لـ«المال»، إن حديث وزير التنمية المحلية «إهانة للمجلس، وتحريض على النواب، والاعتذار لا يكفى ويجب إقالته».



وتسائل النائب: «كيف لمن يقول هذا الكلام أن يحتل هذا المنصب؟.. يجب ألا يستمر فى منصبه».



فيما طالب النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بما وصفه بـ«القصاص» من الوزير باستخدام القانون والدستور.



وذكر النائب سلامة الجوهرى، عضو مجلس النواب، واقعة صدام جديدة مع الوزير قائلا: «ذهبت إلى مكتب وزير التنمية المحلية منذ 15 يومًا، لإبلاغه بعدد من التجاوزات والمخالفات فى تعيين بعض الأشخاص فى الوظائف بالإدارات المحلية، وتقديم المستندات المتعلقة بذلك، إلا أنه خرج عليه أمام السكرتارية وتجاوز فى حقى»، مشيرا إلى أنه رد على هذه الواقعة قائلا: «شكرا يا سيادة الوزير».



وقال الوزير فى تصريحات للصحفيين أمس أنه يكن كامل الاحترام لمجلس النواب، مؤكدا أنه أصدر بيانا يشرح فيه سياق تصريحاته وأسبابها.