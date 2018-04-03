المجتمعات العمرانية: عقود أراضى الحزام الأخضر بـ6 أكتوبر قيد الدراسة

المجتمعات العمرانية



بدور إبراهيم:



أكد المهندس طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، أن العقود الخاصة بأراضى الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر، ما زالت قيد الدراسة والمراجعة، ولم يتم الانتهاء منها حتى تاريخه.



وأوضح السباعي أن ذلك نظراً لخصوصية تلك العقود، حيث إنه لوحظ فى الآونة الأخيرة تناول بعض وسائل التواصل الاجتماعى لموضوع بنود التعاقد (نقدى أو عينى)، لتلك الأراضى، وما أثير حولها من اعتراضات، مؤكدا أن ما يتداوله البعض بدعوى أنها العقود الخاصة بالأراضى غير صحيحة.​

