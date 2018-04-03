الصين ترد على أمريكا وتقر رسوما جمركية على 128 منتجاً

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

خالد بدر الدين



بدأت الصين فصلا جديدا من حربها التجارية مع الولايات المتحدة، وقامت بكين برفع الرسوم الجمركية، على 128 منتجًا من واردات واشنطن، بينها اللحوم المجمدة والنبيذ وفول الصويا والطائرات والمعدات الثقيلة، إلى %25، ردا على ترامب الذى أعلن فرض %25 و%15 جمارك على الحديد والألومنيوم الصينى.



وأبلغت وزارة التجارة الصينية، منظمة التجارة العالمية «WTO» بأنها قررت تعليق التزاماتها بخفض الرسوم الجمركية، على 120 منتجا أمريكيا قيمتها حوالى ثلاثة مليارات دولار، بينها الفواكه والإيثانول، ورفع الرسوم على تلك المنتجات بنسبة إضافية %15 وعلى ثمانية منتجات أخرى بينها لحوم الخنزير والألومنيوم الخردة %25، اعتبارا من أمس.



وقالت وكالة بلومبرج إن الصين تحركت للرد سريعا على قرار «ترامب» مؤخرا بالتقييد على الواردات من الصين، وسط تصاعد التوترات التجارية بين بكين وواشنطن، التيهزت الأسواق المالية العالمية، فى ظل تخوف المستثمرين من اندلاع حرب تجارية، تسبب خسائر للنمو العالمى.



يأتى ذلك فى وقت يستعد فيه «ترامب» لفرض رسوم جمركية أخرى تزيد قيمتها على 50 مليار دولار، على منتجات صينية بقطاعات التكنولوجيا والاتصالات، بهدف معاقبة بكين بزعم تعدى الشركات الصينية بشكل منهجى على حقوق الملكية الفكرية الأمريكية، وهو ما تنفيه بكين، ويتعين أن يكشف مكتب الممثل التجارى الأمريكى النقاب عن قائمة المنتجات بحلول الجمعة المقبل، بموجب إعلان التعريفات الجمركية على الصين الذى وقعه «ترامب» 22 مارس الماضى.



وأكد المسئولون بالإدارة الأمريكية، إن الرسوم الجمركية التى قررها «ترامب» بموجب قانون التجارة الأمريكى لعام 1974 تستهدف بشكل رئيسى تكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات الاستهلاكية، والاتصالات ومنتجات أخرى، منها الملابس والأحذية.



وبرغم أن واشنطن لم تستجب يوم 26 مارس الماضى، لطلب بكين بإجراء مفاوضات حول رسوم صادراتها لواشنطن من الحديد والألومنيوم، فإن الحكومة الصينية جددت طلبها بعقد مفاوضات تجارية مع الإدارة الأمريكية لحل المنازعات بالحوار، لتفادى تدابير انتقامية باتت سارية المفعول.