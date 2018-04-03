لجنة المشاهدة تبدأ اجتماعات الدورة الـ11 لمهرجان وهران الدولي

مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي

أحمد حمدي:



اجتمعت لجنة المشاهدة الخاصة بالطبعة 11 من مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي، أمس الأول، بمقر المحافظة وتتكون هذه اللجنة من 12 عضوا من صناع السينما، حيث انطلقت لجنة المعاينة في مشاهدة وانتقاء الأفلام للمشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان، علما أنه ومنذ فتح باب التسجيل وصل إلى المحافظة أكثر من 130 فيلما من مختلف الفئات، روائية طويلة، روائية قصيرة ووثائقية.



تجدر الإشارة إلى أن أبواب التسجيل في المسابقة الرسمية لمهرجان وهران الدولي للفيلم العربي طبعته الـ 11 التي ستقام من 25 إلى 31 جويلية 2018، في فئات الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة والأفلام الوثائقية، لا تزال مفتوحة من خلال التسجيل عبر موقع المهرجان www.oranfestival.com .



تذكير: تشترط محافظة المهرجان أن تكون الأفلام إنتاج سنة 2017- 2018 ولم يسبق لها المشاركة في دورة المهرجان السابقة، ولم يتم عرضها على الجمهور الجزائري من قبل باستثناء الأفلام الجزائرية، ولم يتم بثها على أي قناة تلفزيونية أو عبر الأنترنيت، كما تشترط محافظة المهرجان أن يحمل الفيلم هوية عربية من جهة الإنتاج أو الإخراج، وفي حال كان المخرج لا يحمل جنسية إحدى الدول العربية بإمكان فيلمه أن يشارك ضمن إحدى شركات الإنتاج السينمائية العربية، أما الأفلام التي تكون قيد الإنجاز فيرجى ذكر ذلك بشكل واضح في خانة الملاحظات في الاستمارة مع تحديد الموعد النهائي لجاهزية الفيلم، وبالنسبة للغة فيجب أن تقدم الأفلام بلغتها الأصلية، وفي حال كانت ناطقة بغير اللغة العربية وجب إدراج ترجمة نصية أو دبلجة للعربية، وبعد توافق الأفلام مع الشروط يجب على المشاركين ملء الاستمارة وإرسال رابط الفيلم عبر موقع المهرجان.



يشار إلى أن باب التسجيل للمشاركة في المهرجان سيغلق في الـ 15 ماي 2018، لتختار على لجنة المشاهدة القائمة النهائية للأفلام التي ستشارك في المسابقة الرسمية للطبعة الـ 11 من المهرجان.

