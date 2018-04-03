الطاقة الذرية تخطط لتصدير النظائر المشعة

الطاقة الذرية تفاوض روسيا على تكهين أو إغلاق المفاعل الأول

■ مفاوضات مع روسيا لتكهين مفاعل أنشاص الأول



عمر سالم



تستعد مصر لبدء تصدير نظائر مشعة إلى سوريا، خلال العام الجارى، بقيمة 20 ألف يورو شهريًا، وفقا لتعاقد مبرم مؤخرا، كما أرسلت عينات إلى روسيا لبحث مدى إمكانية التصدير إليها، بحسب تصريحات الدكتور عاطف عبدالحميد، رئيس هيئة الطاقة الذرية لـ«المال».



وتستخدم النظائر المشعة فى أغراض علاج الأورام السرطانية، والتعقيم الطبى، والمواد الحافظة، بالإضافة لصناعات غذائية مختلفة.



وأضاف أن مصر بدأت مفاوضات مع شركة إيمفاب الأرجنتينية، لتطوير المفاعل الذرى الثانى، بإنشاص، مؤكدا وجود تعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فى تدريب ورفع كفاءة العاملين والمهندسين.



ويضم مفاعل «أنشاص» الذرى مفاعلين، الأول تم إنشاؤه عام 61، وانتهى عمره الافتراضى، بينما تم توريد المفاعل الثانى عبر شركة انفستيكاشن ابليكا الأرجنتينية عام 1992، ويستخدم لأغرض الأبحاث.



وأوضح أن مصنع النظائر التابع للمفاعل الثانى ينتج 7 أنواع من النظائر المشعة، 6 منها طبية، وواحد للإنتاج الصناعى، ويقوم بالتوريد لنحو 67 مركزا ومستشفى، فى 20 محافظة على مستوى الجمهورية، ويصنف الأول عربيا، والثانى أفريقيا، والتاسع على مستوى العالم، وتبلغ قدرته نحو 22 ميجاوات.



وأشار عبدالحميد على هامش جولة أمس بمقر الهيئة بأنشاص، إلى إنه من المقرر التعامل مع نفايات محطة الضبعة النووية، إما بالدفن، أو تحويلها إلى آمنة.



كشف عن مفاوضات تجريها الهيئة حاليا مع الجانب الروسى لدراسة تكهين أو إغلاق المفاعل الأول الذى انتهى عمره الافتراضى.



وعلى صعيد، متصل كشف الدكتور ياسر توفيق، مدير النظائر الطبية المشعة، بهيئة الطاقة الذرية، أن مصنع النظائر يغطى %85 من احتياجات السوق المحلية.



واستوردت مصر نظائر مشعة، خلال العام الماضى، بنحو 5 ملايين دولار.



وأوضح «توفيق» أنه يتم إنتاج 30 وحدة أسبوعيا من «اليود 131»، بتكلفة تصل لنحو 12 ألف دولار، بالإضافة إلى «التكنسيوم 99»، المستخدم فى أغراض التشخيص والعلاج.