قرارات جوهرية للرقابة المالية قبل نهاية العام

خالد النشار

■ شروط للحفاظ على التداول الحر بحالات الاستحواذ على الشركة بالكامل

■ السماح للبورصة بتدشين ذراع تابعة تختص بالمشتقات



شريف عمر



تستعد الهيئة العامة للرقابة المالية لإجراء تعديلات على قواعد الاستحواذ والشطب الاختيارى، فضلاً عن إطلاق آليات تداول جديدة فى البورصة بنهاية العام الحالى.

يأتى على رأس هذه الآليات «الشورت سيلنج»، بجانب توسيع تعاملات آلية البيع والشراء فى الجلسة الواحدة T+0، والسماح للبورصة بتأسيس ذراع تختص بالمشتقات.



وقال المستشار خالد النشار، نائب رئيس الهيئة، إن الرقابة المالية تدرس وضع شروط لضمان الحفاظ على نسب التداول الحر للشركات المقيدة فى حالات الاستحواذ على كامل الاسهم، بحيث يتم إلزام المشترى بالاستحواذ على %90 فقط، لتظل النسبة المتبقية كحصة تداول حر فى السوق، وذلك فى حال وجود نية لدى المستحوذ من الأصل بالإبقاء على قيد الشركة فى البورصة، بخلاف المطبق حاليًا، من خلال الاستحواذ على كامل الأسهم، ثم إعادة بيع حصة فى السوق الثانوية للتوافق مع شرط الحد الأدنى لنسبة التداول الحر.



وتابع فى تصريحات لـ«المال»: الهيئة بصدد إقرار تعديلات على الباب 12 بقانون سوق المال والمرتبط بقواعد الاستحواذ، عبر تعديل بند إلزام المساهم الرئيسى بتقديم عرض شراء إجبارى حال تجاوزه %33 من رأس المال، ليتم رفع تلك النسبة إلى %50، خاصة أن الحصص بين %33 و%50 ليست لديها أى مزايا تصويتية إضافية فى الجمعية العمومية.



وأشار إلى أن التعديل يتضمن اتخاذ إجراءات مختلفة جار دراستها عند الوصول لنسب ملكية معينة تبدأ بنسبة %50 ثم الثلثين، ثم ثلاثة أرباع رأس المال، وعند كل محطة يتم تحديد الإجراء المناسب.



ولفت النشار إلى أهمية التعديل لتنظيم التعاملات بسوق المال وتقليل حالات تكوين العلاقات المرتبطة بين المساهمين للسيطرة بشكل كامل على القرارات الاستثمارية للشركات.



وأشار إلى أن الرقابة المالية أطلقت آلية تنفيذية للشطب الاختيارى تتضمن قيام الشركة بإنشاء حساب فى البورصة لشراء أسهم صغار المساهمين أيًا كانت نسبتها.



وأكد أن حساب الشطب الاختيارى، سيطبق فى أول حالتى شطب قادمتين بسوق المال، وهما شركتى ميراكو للتكييف، والماكو لصناعة المحولات.



وقال النشار إن الهيئة تعتزم اطلاق آلية الشورت سيلنج بنهاية العام الحالى، بعد إجراء تعديلات نهائية على التصور المقدم من اللجنة الاستشارية لسوق المال.



وبنهاية يناير الماضى، انتهت اللجنة من إعداد تصور كامل للشورت سيلنج، يتضمن السماح بتفعيل الآلية على الأسهم المدرجة فى الفئة «أ» والتى يُسمح بالتداول عليها عبر الأنشطة المتخصصة كالشراء الهامشى، وT+0.



وتسمح الشورت سيلينج ببيع ورقة مالية مقترضة لا يملكها المستثمر، بهدف شرائها لاحقًا بقيمة أقل، وبالتالى تحقيق ربح مساو للفرق بين سعرى البيع المكشوف، والشراء، ناقصًا الفائدة التى يدفعها، نظير اقتراض الورقة المالية.



وفى سياق متصل، أشار النشار، إلى أن الهيئة تلقت مقترحات من إدارة البورصة لرفع عدد الأوراق المالية المسموح بالتعامل عليها عبر آلية T+0 - الشراء والبيع فى الجلسة نفسها - والتى تضمن تقسيم الأسهم بالبورصة إلى 4 جداول منفصلة.



وأكد أن الرقابة مستعدة لتوسيع نطاق آلية T+0 قبل نهاية العام الحالى، وذلك بهدف زيادة قيم التداول فى السوق، وجذب عملاء جدد، تزامناً مع اقتراب تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية.



ونوه بأن الرقابة المالية وافقت على السماح للبورصة المصرية بإنشاء ذراع تختص بالمشتقات، دون الحاجة إلى تأسيس شركة منفصلة للنشاط، وذلك فى إطار التيسير وتسهيل الإجراءات.