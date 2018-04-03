وزير التنمية المحلية: تقسيط قيمة أراضي الدولة المعتدى عليها

مدحت اسماعيل:







قال اللواء ابو بكر الجندي وزير التنمية المحلية، ان مجلس الوزراء وافق على طلب تقدم به، يتضمن منح المقنن أوضاعهم من خلال اللجنة العليا لاستيراد أراضي الدولة، تقسيط المبالغ المطلوب سدادها للدولة على فترة 3 سنوات.





وأشار إلى أنه عقد اجتماعا مع سكرتير عام المحافظات، وتم تكليفهم بمنع التعدي على الاراضي بأي شكل من الأشكال سواء بالبناء المخالف، أو التعدي على أراضي الدولة.





جاءت تصريحات وزير التنمية المحلية، خلال كلمته في موتمر صحفي عقدته جمعية رجال الأعمال.





يشار الى أن رئيس الهيئة العامة للمساحة، قال لـ"المال"، في وقت سابق إن هيئته انتهت من تقنيين 8 الآف طلب من إجمالي 15 ألف طلب اسند للهيئة توفيقهم اوضاعهم وفقا لقانون رقم 144 المعني بتقين أوضاع المتعدين على أراضي الدولة.



