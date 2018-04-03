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الإسكندرية
محمود مخيمر: مصانع الأسمنت تعطش السوق لزيادة الأسعار
الثلاثاء 03 أبريل 2018 01:47 ص
محمود مخيمر
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محمود مخيمر
- رئيس شعبة الأسمنت: تأمين سيارات الأسمنت القادمة من العريش سبب هبوط الأسعار
معتز محمود:
قال محمود مخيمر رئيس شعبة تجار ووكلاء الأسمنت بغرفة تجارة الاسكندرية أن بعض مصانع الاسمنت استغلت الاوضاع فى سيناء والعمليات العسكرية الدائرة فيها لرفع أسعار الاسمنت خلال الفترة الماضية من 800 جنية الى 1200جنيه.
وأضاف خلال الاجتماع الذى تعقده الشعبة حاليا لمناقشة اوضاع السوق أن قيام القوات المسلحة بتأمين السيارات القادمة من مصانع الاسمنت فى سيناء دفعت المصانع الى تخفيض أسعارها لتصل الى ١٠٠٠ جنيه للطن بعد ساعات قليلة.
وأشار الى أن بعض المصانع تقوم بتعطيش السوق لزيادة أسعارها، لافتا إلى أنه فى بعض الأحيان يتم تأخير سيارات التجار فى تحميل الاسمنت داخل المصانع لعدة أيام ما يدفع لزيادة أسعار النولون.
وكشف رئيس شعبة تجار ووكلاء الأسمنت بغرفة تجارة الاسكندريةعن أنه تم مخاطبة عدة جهات فى الدولة لتصدى لممارسات شركات الاسمنت فى مقدمتها وزرات التموين والتجارة والصناعةوغيرها.
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