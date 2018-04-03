البرلمان يقر قانونا لإنشاء مجلس أعلى لمواجهة الإرهاب

تامر عبد القادر عضو مجلس النواب عن دائرة الداخلة والفرافرة

خالد بدر الدين:



وافق مجلس النواب المصري أمس الإثنين بشكل نهائي على قانون لإنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف، وذلك في وقت تواجه فيه البلاد تهديدا من جماعات متشددة بينها جماعة موالية لتنظيم الدولة الإسلامية.



وذكرت وكالة رويترز أن المجلس الجديد يحل محل المجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف الذي أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بتشكيله في يوليو الماضي.



وجاء في قانون تشكيل المجلس الجديد أنه يهدف إلى ”حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الإرهاب ومعالجة آثاره، والعمل على وضع إستراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف داخليا وخارجيا كل خمس سنوات“.



ويتشكل المجلس من رئيس الجمهورية وعضوية رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وشيخ الأزهر وبابا الأقباط الأرثوذوكس ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية ووزراء آخرين ورئيس جهاز المخابرات العامة وشخصيات عامة.