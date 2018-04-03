بلتون يحدد القيمة العادلة لبنك التعمير والإسكان عند 68.7 جنيه

بلتون المالية القابضة

مقدمات حجز الوحدات والأراضي تستحوذ على 30% من أصول البنك



مصطفى طلعت:



حدد بنك الاستثمار "بلتون" القيمة العالة لسهم بنك التعمير والإسكان، عند 68.7 جنيه، مقارنة بالسعر الذي يتداول به حالياً في البورصة عند 51.63 جنيه، كما اوصى بالشراء.



وذكر "بلتون"، في ورقة بحثية وصلت "المال" نسخة منها، أن البنك المستفيد الأكبر من الطرح المرتقب للأراضي والوحدات السكنية التي ستقوم به هيئة المجتمعات العمرانية، إذ أن مقدمات الحجوزات يتم تحصيلها إلى البنك في صورة ودائع قصيرة الأجل الأمر الذي يحقق عائداً للبنك.



يشار إلى أن هيئة المجتمعات تجهز للإعلان، في وقت قريب، عن طرح أكبر مزاد قطع أراضي ووحدات خلال العام المالي 2018/ 2019، تتضمن حوالي 76211 قطعة أرض سكنية وخدمية في المدن الجديدة، و 74163 قطعة أرض منها بنظام الاقتراع العام.



وأكد وزير الإسكان في وقت سابق أن عملية الطرح تشمل 100 ألف وحدة سكنية في المدن الجديدة، تتضمن 43133 وحدة في مشروع سكن مصر و 35016 وحدة في مشروع دار مصر.



ويقول بلتون أن بنك التعمير والإسكان - المملوك بنسبة 30% لهيئة المجتمعات العمرانية - هو الجهة الوحيدة للمتقدمين المهتمين بإيداع دفعاتهم المقدمة لتلك الاراض والوحدات، موضحا أًن تلك التمويلات تكون بمثابة ودائع مؤقتة تظل عادة في البنك لمدة تتراوح بين 3-6 أشهر بدون تكاليف.

واشار إلى أن حجم المزادات التي نفذتها هيئة المجتمعات في عامي 2016 و 2017 قد ارتفعت بشكل ملحوظ إذ طرحت الهيئة 80 ألف قطعة أرض في 2016 و 45 ألف قطعة أرض في 2017، مما أدى لجذب قرابة 370 ألف متقدم مهتم سنويا.



وأضاف: "يستثمر البنك هذه الأموال عادة في الأدوات المالية قصيرة الأجل ومرتفعة العائد، وهو الأمر الذي ظهر بقوة في القوائم المالية للبنك خلال الفترة من 2014-2017، إذ وصلت فيها الدفعات المقدمة الخاصة بالهيئة لأعلى مستوياتها عند 17 مليار جنيه في سبتمبر 2017 - ما يمثل 30% من أصول البنك - مقابل متوسط 900 مليون جنيه في الفترة من 2009 إلى 2013".



تابع: " تضمن استمرارية الودائع منخفضة التكاليف سالفة الذكر استمرار نمو المركز المالي لدى البنك، وبرغم توقع انكماش هامش الفائدة بنحو 60 نقطة أساس في 2018، إلا ان البنك قادر على تحقيق مستهدف صافي الربح بنحو 1.5 مليار جنيه لهذا العام".