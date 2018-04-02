سوهاج الجديدة تتسلم 6250 وحدة إسكان اجتماعي

محمود زكي









قال المهندس علاء عبد الله، نائب رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، إنه تم الانتهاء من تنفيذ 6250 وحدة إسكان إجتماعي بالمدينة، بتكلفة تقدر بحوالي 850 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن جهاز المدينة قام بتسلم تلك الوحدات من المقاولين.





وأكد أن تنفيذ تلك المشروعات استغرق حوالي عامين، على أن يتم بدء تسليم الوحدات للمواطنين تباعا ووفقًا لجوابات التخصيص من جانب بنك التعمير والإسكان.





وأوضح أن الجهاز يستعد لتنفيذ عدد من المشروعات الخدمية بالمدينة؛ لرفع الكفاءة بالأحياء داخل المدينة.





وأضاف أن المشروعات تتمثل في تنفيذ أعمال تشغيل وصيانة شبكات المرافق بالمدينة، والتي يتنافس عليها شركتان للمقاولات، بالإضافة إلى تنفيذ مناقصة محدودة أخرى لتنفيذ أعمال استشارية لتصميم الخطوط الرئيسية والتي تشمل (صررف صحي– وطرق– وري) لمناطق التوسعات بمساحة 9900 فدان، وتدعيم محطة رفع الصرف الصحي القائمة، مشيرًا إلى أن هناك 5 شركات تتنافس على تلك المناقصة.





وأشار نائب رئيس الجهاز إلى أنه جار طرح ثلاث مناقصات عامة جديدة بالمدينة، تتمثل في تنفيذ صيانة المزروعات لبعض مناطق المدينة والتي يتنافس على تنفيذها أربع شركات، وتنفيذ أعمال حضانة بمنطقة 50 فدانًا، ويتنافس عليها خمس شركات، وطرح تنفيذ حضانة أخرى بمنطقة 16 فدانًا ويتنافس عليها أربع شركات مقاولات عامة.





ونوه بأن جمعية رجال أعمال سوهاج اقتنصت تنفيذ مشروع لشبكات المياه والصرف بمنطقة الإسكان المتميز، على مساحة 162 فدانًا، عبر طرحها على الشركات بنظام الأظرف المغلقة.





ولفت إلى أن الجهاز انتهى من تخصيص 5 فدادين لإنشاء نقطة مرور، وأنه جار تخطيط أراض لإقامة وحدات سكنية للشريحة الأَولى بالرعاية.



