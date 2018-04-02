المالية تطلق رسميا منظومة الإقرارات الإلكترونية

وزارة المالية المصرية

رئيس (excel): نعمل مع الوزارة على تطوير المنظومة الضريبية



كتبت مها أبوودن



أطلقت وزارة المالية رسميا، اليوم، نظاما جديدا متطورا للضرائب، يشمل ميكنة الإقرارات الضريبية والخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة.



قال أحمد سرحان رئيس مجلس إدارة شركة (excel)، إن شركته تعمل مع وزارة المالية على تطوير المنظومة الضريبية لتتماشى مع توجهات الدولة نحو الميكنة، وتحقيق الشمول المالي.



وأكد سرحان أن شركته تعمل في مجال تطوير عدد من المنظومات الحكومية منذ عام 2002 وحتى الآن، وهي بذلك تساعد مع شركة أي فاينانس في اكتمال تطوير منظومة الضرائب بشكل عام.



وشكر سرحان خلال كلمته في مؤتمر إطلاق الإقرارات الإلكترونية، وزارة المالية على ثقتها في الشركة لوضع هذه المنظومة المهمة.