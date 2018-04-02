وكيل النواب: ما أنجزه البرلمان يزيد على ما تم خلال 10 سنوات

البرلمان 2015

أحمد صبرى



قال سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن ما أنجزه البرلمان خلال سنتين ونصف مضت من القرارات والقوانين يزيد عما أنجزه أى برلمان سابق خلال 10 سنوات.



وأضاف فى لقاء له على قناة "أون لايف" أنه من حق المواطن استجواب الحكومة ونوابه حول الأوضاع التى تمر بها البلاد، موضحا أن الشارع لديه علم بكل القوانين التى يناقشها البرلمان.