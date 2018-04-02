سهى بهجت مستشارًا لوزيرة السياحة للتدريب

الدكتورة سهى بهجت

المال خاص



أصدرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، قرارا بتعيين الدكتورة سهى بهجت مستشارا لوزيرة السياحة للتدريب، وذلك في إطار خطوات الوزارة لإعادة الهيكلة، وإيمانا منها بأهمية التدريب الفني ورفع كفاءة العاملين بالقطاع، لما له من دور في رفع جودة الخدمات السياحية.



جدير بالذكر أن الدكتورة سهى بهجت تمتلك خبرة أكثر من 18 عاما في مجال التدريب المهني والتدريس الأكاديمي في قطاع السياحة، وقد عملت كمدير لقطاع السياحة بمشروع دعم إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني الممول من الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي TEVET، وقامت بإدارة فريق العمل بقطاع التدريب والتعليم الفني بوزارتي السياحة والتربية والتعليم، لرفع كفاءة العملية التعليمية الخاصة بالتعليم السياحي في مجال التعليم الفني، وهي حاصلة على بكالوريوس السياحة والفنادق، وعلى الماجستير والدكتوراه في الاقتصاد السياحي.