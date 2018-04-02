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سيـــاســة
القوات المسلحة تهنئ السيسي بالولاية الثانية لحكم مصر
الإثنين 02 أبريل 2018 09:28 م
عبد الفتاح السيسي
أخر الأخبار
عبد الفتاح السيسي
بدور إبراهيم
تتوجه القوات المسلحة قادة وضباط وصف وجنودا، بخالص التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، على الثقة الغالية التى أولاها له شعب مصر العظيم بإعادة انتخابة كرئيس للجمهورية.
وتؤكد وقوفها الدائم خلف قيادتها الرشيدة للعبور بالوطن إلى بر الأمان والاستقرار، واستمرار البناء والتنمية حتى تعود مصر إلى مسيرتها الأولى دولة ذات حضارة وريادة.
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