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اقتصاد وأسواق
ماكميلان ودز تنظم ورشة الأثر الضريبي لتطبيق معيار IFRS 9 الأربعاء
الإثنين 02 أبريل 2018 09:03 م
ماكميلان ودز مصر تنظم ورشة عمل الأثر الضريبي لتطبيق معيار IFRS 9
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ماكميلان ودز مصر تنظم ورشة عمل الأثر الضريبي لتطبيق معيار IFRS 9
سيد بدر:
أعلنت مؤسسة ماكميلان ودز أحد أكبر مؤسسات الخدمات المهنية التى تعمل فى مجال الاستشارات المالية والتأهيل المهني فى العديد من التخصصات وقطاعات الأعمال، تنظيم ورشة عمل الأربعاء القادم الموافق 4 أبريل 2018 بأحد فنادق القاهرة الكبرى حول الأثر الضريبي لتطبيق معيار IFRS9 على قطاع البنوك، وذلك بمشاركة وحضور لفيف من قيادات البنوك بإدارة الضرائب، وخبراء بمصلحة الضرائب المصرية، وأعضاء بالبنك المركزي المصري، والمحاسبين القانونيين.
وصرح محمد شرقاوي العضو المنتدب لمؤسسة ماكميلان ودز مصر، إلى أن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار حرص المؤسسة على متابعة المستجدات العالمية على الساحة المصرفية وأثرها الضريبي، وسيكون العمل به إلزاميًا اعتبارًا من عام 2019 في مصر.
ومن جانبه قال شرقاوي الفار، شريك الضرائب بالمؤسسة، إن ورشة العمل ستناقش إعداد الإقرارات الضريبية والقوائم المالية التجريبية لمصلحة الضرائب، بالإضافة إلى تكوين احتياطي مخاطر للمعيار ومخاطر الائتمان.
وأكد هشام الافندي الشريك التنفيذي لمؤسسة ماكميلان ودز مصر، أن من بين التحديات كيفية تحديد معايير قياس القيمة العادلة، والفرق بينها وبين القيمة السوقية.
وأشار إلى الدور الذي يلعبه البنك المركزي المصري في إصدار مجموعة من القواعد والإجراءات لتبسيط تطبيق هذه المعايير في البنوك المصرية باختلاف أنشطتها.
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