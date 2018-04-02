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نقل وملاحة
الطيران تبحث مخاطر اصطدام الطيور المهاجرة بالطائرات
الإثنين 02 أبريل 2018 08:34 م
الطيران تبحث مخاطر اصطدام الطيور المهاجرة بالطائرات
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الطيران تبحث مخاطر اصطدام الطيور المهاجرة بالطائرات
دعاء محمود
أقامت وزارة الطيران ، متمثلة في الإدارة المركزية للجودة والبيئة، ورشة عمل تدريبية بعنوان "مخاطر اصطدام الطيور المهاجرة بالطائرات في المطارات المصرية" وذلك بقاعة المؤتمرات الرئيسية بالورازة.
وأقيمت الورشة على مدار يومين بحضور كل من السيدة الدكتورة /ماجدة شعيب رئيس الإدارة المركزية للجودة والبيئة ، والسيد الملاح / خالد الألفي نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لخدمات للملاحة الجوية والدكتور أيمن حمادة مدير عام تنوع الأنواع والاجناس بوزارة البيئة و البيولوجى/ اسامه الجبالى مدير مشروع الطيور الحوامه الممول مرفق البيئه العالمي (GEF).
تأتي هذه الورشة انطلاقا من التعاون المستمر بين وزارة الطيران المدنى ووزارة البيئة لحماية الحياة البرية والطيور المهاجرة وكذلك لضمان سلامة حركة الطيران بالمطارات المصرية من اصطدام الطيور بالطائرات في مسارات الهجرة ، وذلك من خلال رفع الكفاءة والتدريب على وضع وتفعيل الخطط الإدارية
وتم استعراض اهم مناطق مسارات الطيور المهاجرة داخل مصر لمنع تداخل حركة الطائرات مع مسارات الطيور ، ووضع احتياطات التعامل مع الطيور اثناء الطيران وخلال مرحلة الاقلاع والهبوط ، وانشاء قاعدة بيانات خاصة لبرامج السيطرة على الطيور .
جدير بالذكر أن مصر وقعت العديد من الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية الأنواع البرية المهاجرة واتفاقية الأراضي الرطبة وغيرها من الاتفاقيات التي تحمي الحياة البرية والطيور المهاجرة.
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