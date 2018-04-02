وزير التنمية المحلية يرد على اتهامه بإهانة النواب

أبو بكر الجندي

مدحت اسماعيل:



قال اللواء أبوبكر الجندي وزير التنمية المحلية، إنه يُكن كامل الإحترام والتقدير لنواب المجلس، وانه أصدر بيان صباح اليوم شرح في كافة تفاصيل الحدث الذي اثار الغضب لدي النواب، ردا على طلب نواب البرلمان بإقالته وعرضه على طبيب نفسي، جراء تصريحاته التي تضمنت قوله أنه يلقى بتوصيات من النواب بشأن التعيينات فى القمامة"،



وجاءات تصريحات وزير التنمية المحلية للصحفيين على هامش مشاركة فى مؤتمر صحفي عقدته جمعية رجال الأعمال لمناقشة المشروعات والفرص الاستثمارية المتاحة فى المحافظات، وخطة الوزارة لتاهيل العاملين فى المحليات.



وطالب النائب عطية مسعود، أعضاء مجلس النواب، بالتصويت على سحب الثقة من وزير التنمية المحلية أبو بكر الجندى، بالجلسة العامة المنعقدة اليوم بالبرلمان،.



فيما قال النائب هشام مجدي: "أقسمنا أن نحترم الدستور والقانون كسلطة تشريعية، لكن بكل أسف هذا الوزير رغم سنه تعلم ولم يتعلم، لم يتعلم احترام الغيـر، إنها إساءة إلى مصر كلها وليس للسلطة التشريعية فقط، وأطالب بإقالة وزير التنمية المحلية".







