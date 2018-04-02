ماكميلان ودز مصر تنظم ورشة عمل الأثر الضريبي لتطبيق معيار IFRS 9

سيد بدر









أعلنت مؤسسة ماكميلان ودز، إحدى أكبر مؤسسات الخدمات المهنية التى تعمل فى مجال الاستشارات المالية والتأهيل المهني فى العديد من التخصصات وقطاعات الأعمال، تنظيم ورشة عمل، الأربعاء المقبل الموافق 4 أبريل 2018، بأحد فنادق القاهرة الكبري حول الأثر الضريبي لتطبيق معيار IFRS9 على قطاع البنوك، بمشاركة وحضور لفيف من قيادات البنوك بإدارة الضرائب، وخبراء بمصلحة الضرائب المصرية، وأعضاء بالبنك المركزي المصري، والمحاسبين القانونيين.





وصرح السيد/ محمد شرقاوي، العضو المنتدب لمؤسسة ماكميلان ودز مصر، بأن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار حرص المؤسسة على متابعة المستجدات العالمية على الساحة المصرفية وأثرها الضريبي، وسيكون العمل به إلزاميًّا اعتبارًا من عام 2019 في مصر.





من جانبه قال السيد/ شرقاوي الفار، شريك الضرائب بالمؤسسة، إن ورشة العمل ستناقش إعداد الإقرارات الضريبية والقوائم المالية التجريبية لمصلحة الضرائب، بالإضافة إلى تكوين احتياطي مخاطر للمعيار ومخاطر الائتمان.





وأكد السيد/ هشام الأفندي، الشريك التنفيذي لمؤسسة ماكميلان ودز مصر، أن من بين التحديات كيفية تحديد معايير قياس القيمة العادلة، والفرق بينها وبين القيمة السوقية.



