هبوط 5 بورصات عربية بقيادة الكويت ومكاسب مصر

صعود البورصات

خالد بدر الدين



هبطت مؤشرات 5 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الاثنين بقيادة الكويت ودبى وصعدت مؤشرات مصر والدوحة ومسقط بنسب متواضعة .



وذكرت وكالة رويترز أن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية زاد بحوالى 0.5 % ليصل إلى 17685 نقطة لليوم السادس ليسجل مستوى قياسى جديد بفضل خفض أسعار الفائدة فى نهاية الأسبوع الماضى .



وتقدم مؤشر يورصة الدوحة بأكثر من 0.7 % ليرتفع إلى حوالى 8729 نقطة لليوم الثانى مع الإعلان عن خطط لزيادة الحدود القصوى للملكية الأجنبية في أربع شركات كبيرة والتى أكدت إن المستثمرين الأجانب سيستطيعون امتلاك ما يصل إلى 49 % من وحداتها.



وزاد مؤشر بورصة مسقط بنسبة طفيفة بلغت 0.3 % ليستقر عند 4750 نقطة بينما هوى مؤشر بورصة الكويت بأكثر من 1 % ليسجل 4895 نقطة بالرغم من الإصلاحات التى أعلنت عنها البورصة أمس لجذب المزيد من المستثمرين الأجانب وزيادة السيولة المالية ومنها تقسيم البورصة إلى 3 أسواق أولية ورئيسية وسوق للمزادات.



وانخفض مؤشر سوق مال دبى العام بحوالى 0.9 % ليسجل 3107 نقطة بقيادة شركة إعمار للمقاولات التى خسر سعر سهمها 2.6 % ومؤشر بورصة البحرين بأكثر من 0.7 % لينزل إلى حوالى 1295 نقطة .



وتراجع مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بحوالى 0.2 % لينزل إلى حوالى 7783 نقطة للجلسة الثالثة على التوالى مع هبوط أسعار أسهم شركة دار الأركان للتنمية العقارية بحوالى 5.4 % بينما هبط مؤشر سوق مال أبوظبى العام بنسبة طفيفة بلغت 0.04 % ليستقر عند حوالى 4582 نقطة.

