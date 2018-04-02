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بورصة وشركات
8 أسهم تستحوذ على 50% من تداولات الاثنين بالبورصة
الإثنين 02 أبريل 2018 06:56 م
ارتفاع البورصة المصرية
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ارتفاع البورصة المصرية
منى عبدالباري
سجلت 8 أسهم بالمؤشر الثلاثيني تداولات قيمتها بقيمة 1.07 مليار جنيه، لتستحوذ بذلك على نحو 50% من تداولات اليوم البالغ إجماليها 2.4 مليار جنيه.
وتصدر سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة الأسهم الأعلى تداولات على المؤشر الثلاثيني اليوم بقيمة تداولات إجمالية 259 مليون جنيه، تلاه سهم حديد عز بقيمة 165 مليون جنيه، ثم سهم المجموعة المالية هيرميس القابضة بقيمة تداولات إجمالية 123 مليون جنيه، ثم مجموعة عامر جروب القابضة بقيمة 107 ملايين جنيه.
كما كان لأسهم البنك التجاري الدولي صاحب الوزن النسبي الأعلى بالمؤشر الثلاثيني نصيبا في التداولات قيمته 92 مليون جنيه، وسهم جلوبال تيليكوم بقيمة 99 مليون جنيه، وسهم بايونيرز القابضة بقيمة 98 مليون جنيه.
وجرى التداول اليوم على اسهم 195 شركة، ارتفع من بينها 91 سهم، فيما تراجع 67 سهم، وظل 37 سهم لم تراوح مكانها.
ويشار إلى أن العرب سجلوا صافي شراء اليوم بقيمة 88 مليون جنيه، فيما اتجهت تعاملات المستثمرين المحليين والعرب نحو البيع بصافي 14.8 مليون جنيه، و 73.2 مليون جنيه على الترتيب.
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