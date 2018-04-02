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سيـــاســة
ترامب مهنئا السيسي: واشنطن حريصة على تعزيز العلاقات مع مصر
الإثنين 02 أبريل 2018 06:44 م
ترامب السيسي
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ترامب السيسي
المال- خاص
تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقال السفير، بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس "ترامب" تقدم بخالص تهنئته للرئيس على الفوز في الانتخابات الرئاسية وما أظهرته النتائج النهائية من ثقة الشعب المصري في الرئيس
وأعرب ترامب عن أطيب التمنيات لمصر بدوام التقدم والازدهار، وحرص الولايات المتحدة على تعزيز العلاقات الاستراتيجية التي تربطها بمصر ومواصلة التشاور والتنسيق بين البلدين حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
ومن جانبه أعرب الرئيس عن خالص الشكر والتقدير للرئيس "ترامب"، مؤكداً عمق وخصوصية العلاقات المصرية والأمريكية، وحرص مصر على مواصلة العمل على تعزيز التعاون الاستراتيجي القائم بين البلدين خلال الفترة المقبلة، بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين.
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