1.2 مليار جنيه من البنك الأهلى لمشروعات الثروة الحيوانية

المال- خاص



وقعت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة و يحيى أبوالفتوح نائب رئيس مجلس ادارة البنك الأهلي المصري و محسن محجوب امين صندوق وعضو مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير بروتوكول تعاون يهدف إلى توفير حزمة متكاملة من الخدمات المالية والدعم الفني لتنمية مشروعات تنمية الثروة الحيوانية.



وأوضح البيان الصادر عقب التوقيع، أن هذا البرتوكول من شأنه المساعدة في انشاء مزارع جديدة أو استغلال الطاقات الاستيعابية للمزارع القائمة وغير المستغلة من خلال توفير التمويل اللازم لمدخلات المزارع من رؤوس ماشية ذات صفات وراثية عالية بما يسهم في رفع قدرات تلك المشروعات وزيادة الانتاجية ، بالإضافة الى التدريب والدعم الفني طوال عمر المشروع سواء فيما يتعلق بالتغذية أو التحصينات والمتابعة الدورية لحالة قطعان الماشية الممولة في نطاق البروتوكول.



وعقب التوقيع قالت الدكتورة منى محرز بأن البروتوكول يأتي استكمالا للتعاون والتنسيق المستمر فيما بين الوزارة وشركة أرض الخير والبنك الأهلي المصري وامتدادا لبروتوكول التعاون الموقع في 28 ديسمبر 2017 فيما بين الوزارة والبنك لتمويل مشروعات الثروة الداجنة والسمكية والحيوانية



وأوضحت أن ذلك في إطار اهتمام الوزارة بتنفيذ خطة الحكومة من اجل دعم وتنمية الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة بمصر لتوفير بروتين متعدد المصادر للمواطن المصري بأسعار مقبولة وجودة عالية.



كما أشادت ا بنجاحات البنك الأهلي المصري ودوره الإيجابي الذى يمتد لتاريخ طويل بصفته اعرق واقدم المؤسسات المالية في مصر من أجل دعم وتمويل المشروعات القومية ، مضيفة أن البروتوكول تضمن في بنوده توفير الخدمات الفنية اللازمة لأصحاب مشروعات الثروة الحيوانية بالإضافة الى الخدمات المالية بغرض المساهمة في تمويل شراء سلالات ذات صفات وراثية عالية.



كما أكدت على اهمية تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة لتقليل الفجوة بين الانتاج المحلى والاستهلاك حيث اظهرت الاحصاءات ان الاكتفاء الذاتي لقطاع الثروة الحيوانية من اللحوم الحمراء بلغ نحو 30% و نحو 90%من البان المزارع المنتجة محليا 0



كما أضافت سيادتها أنه تم إجراء مسح ميداني خلال العام الماضي لمزارع الإنتاج الحيواني في مصر والبالغ عددها ٢٩ الف مزرعة، تبين أن طاقتها الاستيعابية تغطي ٢٥ ٪ فقط من المساحات المتاحة، و٧٥٪ منها خالي



وأوضحت أن البرتوكول سيعمل علي ملئ الفراغات بتلك المزارع وتوفير فرص العمل للشباب من خلال توفير مشروعات لهم داخل المزارع، أن مؤسسة مصر الخير ستقوم بتدريب هؤلاء الشباب.



كما قال الاستاذ يحيى ابو الفتوح بأن توقيع البروتوكول يأتي في اطار تفعيل استراتيجية البنك الأهلي المصري لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبصفة خاصة النشاط الزراعي وتنمية الثروة الحيوانية.



وأشار إلى أن التمويل المتاح من البنك الأهلي المصري لمشروعات تنمية الثروة الحيوانية بلغ نحو 2ر1 مليار جم لعدد 7400 مشروع



وأوضح أن محفظة القروض الصغيرة والمتوسطة المباشرة وغير المباشرة بالبنك بلغت نحو 40 مليار جنيه مصري لنحو 60 ألف مشروع ومن المخطط زيادتها إلى 100 مليار جنيه مصري خلال الثلاث سنوات القادمة بما يؤكد اهتمام البنك بهذا الملف





