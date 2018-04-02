هيئة الطاقة الذرية تخطط لإنشاء مصنع لإنتاج الوقود النووي

المحطة النووية

عمر سالم



اتفقت هيئة الطاقة الذرية مع شركة وادي النيل؛ لإنشاء مصنع لإنتاج الوقود النووي المستخدم فى المحطات النووية والمفاعلات الذرية على مرحلتين.



وأضاف الدكتور عاطف عبدالحميد، رئيس الهيئة خلال مؤتمر صحفي، أن تكلفة المصنع تصل لنحو 35 مليون جنيه على المرحلتين، على أن تنتهي من المرحلة الأولى خلال ٣ سنوات.



وأشار إلى أن مصر اتفقت مع روسيا على استيراد خام الوقود النووي بتكلفة تصل لنحو ٨٠٠ ألف دولار العام الماضي.