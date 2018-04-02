نقل الإسكندرية تستقبل أول أتوبيس كهربي مايو المقبل

أتوبيسات شركات السياحة

شريف عيسى



تستعد هيئة النقل العام بالإسكندرية لاستقبال أول أتوبيس كهربى يتبع العلامة الصينية BYD، خلال شهر مايو المقبل، تمهيدًا لإجراء اختبارات عليه.



كانت الهيئة قد أعلنت نهاية يناير من العام الحالى عن اقتناص شركة BYD الصينية العالمية مناقصة لتوريد 15 أتوبيسا كهربيا لهيئة النقل العام بالإسكندرية بقيمة 40 مليون دولار، بتمويل ميسر من بنك التنمية الصينى بفائدة 2%، وبفترة سماح تصل إلى 3 سنوات، على ان يتم السداد على مدة تصل إلى 10 سنوات.



وقال حسن سليمان، رئيس مجلس إدارة مجموعة الأمل لتجميع وتصنيع السيارات، وكلاء العلامة الصينية، إن الفترة الماضية توجهت لجنة تشكل من فنيين الهيئة، لمعاينة الأتوبيسات المزمع ضمها لأسطول الهيئة، لمعرفة مدى كفاءتها وفاعلياتها.



وتابع: أن تقرير اللجنة شهد العديد من النقاط الإيجابية والمتعلقة بسعة الأتوبيس والذى يستطيع استيعاب 60 راكبا، بالإضافة إلى مدة المسافة التى يستطيع أن يقطعها حال شحنه بالكامل، والتى تصل إلى 380 كم، بسرعة قصوى تصل إلى 90 كم / الساعة.



وتوقع سليمان أن يخض الأتوبيس لاختبارات على طرق المحافظة لمدة شهر، على أن يعقبها قيام الهيئة بفتح اعتمادات لبدء توريد باقى الصفقة.



وبين سليمان أن الفترة المقبلة ستبدأ الشركة الصينية العالمية عمليات تدشين مركز الخدمة لتوفير الدعم الفنى لتلك الأتوبيسات، بالإضافة إلى إنشاء وحدات الشحن الذى نص عليها الاتفاق والبالغ عددها 15 محطة شحن، تمهيداً لبدء استقبال باقى الأتوبيسات لضمها للخدمة.



وكشف عن تلقى الأمل طالبات من شركات تعمل بقطاعات السياحة والنقل الجماعى الراغبة فى شراء أتوبيسات كهربية، بعد إتمام صفة هيئة النقل العام بالإسكندرية.