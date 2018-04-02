بنك القاهرة يؤجل اجتماع لجنة الإليكو للأربعاء

بنك القاهرة

سهير محمد



قرر بنك القاهرة تأجيل موعد انعقاد لجنة الإليكو لتقرير أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية إلى الأربعاء المقبل، والتى كان من المقرر انعقادها اليوم الاثنين.



ويمتلك بنك القاهرة حزمة من الأوعية الادخارية، ومنها شهادات البريمو ذات آجال مختلفة وأعلى عائد عليها 15% لأجل 3 سنوات.