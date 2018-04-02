شريف إسماعيل صورة جديدة

المال -خاص:



عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء اليوم الإثنين، اجتماعا طارئا، بحضور وزراء التضامن الاجتماعي، والعدل ، والمالية لدراسة حكم محكمة القضاء الإدارى فيما يختص بضم 80% من العلاوات الخاصة لزيادة قيمة المعاشات، وتناول الاجتماع دراسة الحكم من كل جوانبه القانونية والمالية، وكذلك كل الإجراءات المتعلقة بالحكم الصادر، وقد وجه رئيس الوزراء بموافاته بهذه الدراسة بصفة عاجلة لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.



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