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طاقة
عودة التيار الكهربائي لخط توشكي وشرق العوينات
الإثنين 02 أبريل 2018 04:59 م
نقل الكهرباء
أخر الأخبار
نقل الكهرباء
عمر سالم
أعلن مركز التحكم القومى أنه بعد المجهودات المتواصلة والمتابعة المستمرة من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وقيادات القطاع وبالتنسيق مع الجهات المعنية تم اليوم الاثنين فى تمام الساعه 14.20 الانتهاء من كافة الأعمال الخاصة بإنشاء الابرج الجديده بدلا من الأبراج المنهاره لخط توشكى 2 / ميدكوم جهد 220 ك.ف، كما تم الانتهاء من تغذية الاحمال الكهربائية لتوشكى 1و2 وشرق العوينات.
وجدير بالذكر أن الدائرة توشكى 2/ ميديكوم جهد 220 ك.ف قد فصلت نظراً لسوء الأحوال الجوية والعواصف الترابية التي اجتاحت البلاد مما أدى إلى انسحاب الجهد عن محطات توشكى 1، 2 وشرق العوينات .
ويؤكد القطاع على إستقبال الخط الساخن (121) للابلاغ عن أية أعطال على مستوى الجمهورية حيث تقوم فرق الطوارئ المجهزة التعامل مع الأعطال وتوفير مولدات الديزيل والتغذية البديلة فى أسرع وقت ممكن.
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