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سيـــاســة
عبد العال يهنئ السيسي بالولاية الثانية
الإثنين 02 أبريل 2018 04:02 م
علي عبد العال البرلمان
أخر الأخبار
علي عبد العال البرلمان
ياسمين فواز
أرسل الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب برقية تهنئة الي الرئيس عبد الفتاح السيسي لفوزه في الانتخابات الرئاسية بفترة ولاية ثانية .
وجاء نص البرقية كالتالي:
فخامة السيد الرئيس/ عبدالفتاح السيسي
رئيس الجمهورية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد،
يسعدنى- كما يسعد نواب الشعب المصرى- أن أرسل لسيادتكم بخالص التهانى والتبريكات بمناسبة فوزكم فى الانتخابات الرئاسية الأخيرة، والتى جاءت نتيجتها تجسيداً واضحاً لمدى إخلاص وتمسك الشعب المصرى بكم، والتفافه حول قيادتكم الرشيدة، لتواصلوا مسيرة الخير والنماء لمصرنا الغالية لسنوات أربع أخرى قادمة.
وما كانت هذه النتيجة إلا تعبيراً عن واقع ينبئ بوضوح عن حب وثقة جموع الشعب المصرى فى أنكم الأحق والأولى بقيادة مصر فى هذه المرحلة الحرجة، التى تتطلب رئيساً يحمل صفات الزعيم، ويمتلك مقومات القائد، ويمتلئ بحكمة الخبير، وهى الأمور التى لمسناها جميعاً فى فترة ولايتكم الأولى وأنتم تقودون البلاد.
ونعاهدكم يا سيادة الرئيس، بأن نظل دوماً خلفكم، مؤيدين لسياستكم التى نحن على يقين بأنها سوف تدفع مصر قدماً إلى الأمام، لتتبوء المكانة اللائقة بها كدولة رائدة فى الشرق الأوسط ، بل وفى العالم كله.
وفقكم الله وأعانكم على قيادة مصر فى ولايتكم الثانية، ومتعكم بموفور الصحة والعافية.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،
رئيس مجلس النواب
الدكتور على عبد العال
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