إسماعيل يترأس اجتماعا عاجلا لدراسة حكم زيادة قيمة المعاشات

المال- خاص



عقد اليوم المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء اجتماعا طارئا بحضور وزراء التضامن الإجتماعي، و العدل ، والمالية لدراسة حكم محكمة القضاء الإدارى فيما يختص بضم 80% من العلاوات الخاصة لزيادة قيمة المعاشات

وتناول الاجتماع دراسة الحكم من كل جوانبه القانونية والمالية وكذلك كل الإجراءات المتعلقة بالحكم الصادر، وقد وجه رئيس الوزراء بموافاته بهذه الدراسة بصفة عاجلة لإتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.