جامعة القاهرة: ندرس مشروع لإنتاج سيارة مصرية الصنع

مبيعات السيارات فى مصر

المال خاص



قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، اليوم الاثنين، إن الجامعة علي استعداد لنقل التكنولوجيا في مجال تصنيع وإنتاج المحركات وبناء خطوط إنتاج متكاملة من خلال مراكزها ووحداتها البحثية، لتصبح جاهزة للتنفيذ علي أرض الواقع للإنتاج الكمي الصناعي.



وأضاف الخشت، أن شباب الباحثين بجامعة القاهرة، وبإشراف قادتهم، قادرون علي اللحاق بركب التصنيع والإنتاج وتحقيق الحلم المصري في إنتاج محرك مصري الصنع وسيارة محلية.



وتابع الخشت: "وجهت بعمل دراسة جدوى لعمل خطوط إنتاج لموتور الديزل لتصنيعه محلياً من خلال كلية الهندسة، إلي جانب مشروع لتصنيع أول سيارة مصرية من بدايتها ".



وأضاف أنه سيلتقى بأساتذة الأقسام المتخصصة بكلية الهندسة بحضورعميد الكلية الدكتور سيد تاج الدين، لبحث خطة العمل فى هذا المشروع.