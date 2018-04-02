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طاقة
مدير النظائر المشعة: المصنع يغطي 85% من احتياجات السوق
الإثنين 02 أبريل 2018 03:12 م
ياسر توفيق
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ياسر توفيق
عمر سالم:
كشف الدكتور ياسر توفيق، أن مصنع إنتاج النظائر المشعة التابع المفاعل مصر البحثي الثاني بهيئة الطاقة الذرية أن المصنع يغطي 85% من احتياجات السوق المحلية من النظائر المشعة على مستوى 20 محافظة و67 مركزا.
وأضاف توفيق على هامش جولة داخل المصنع، أنه يأتي على رأس ما ينتجه المصنع اليود131 والتكنسيوم 99 المستخدم في التشخيص والعلاج.
وينتج المصنع من اليود أسبوعيا 30 كوري ومن التكنسيوم 30 مولد تكلفة المصنع كاستثمارات تبلغ 25مليون دولار في في عام 2007 وتم البدء في الإنتاج في عام 2015.
ويذكر أن هيئة الطاقة الذرية تم إنشائها في عام 1955 في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر وتم البدء في إنشاء مفاعل انشاص للبحوث النووية في العام 1958 وبدء التشغيل في 1961.
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