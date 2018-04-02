الملتقى العربى تعلن توزيعا نقديا بقيمة 50 قرشا للسهم

شركة الملتقى العربي للاستثمارات

رجب عزالدين



أعلنت شركة الملتقي العربي للاستثمارات عن توزيع نقدى بقيمة نصف جنيه للسهم والواحد يبدأ صرفه اعتبارا من 19 أبريل القادم.



وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن الحق في التوزيع لمشتري السهم سينتهى بنهاية جلسة يوم الإثنين 16 أبريل 2018.



وارتفعت أرباح الشركة إلى 36 مليون جنيه خلال 2017، مقابل أرباح بلغت 55 مليون جنيه في 2016.



ويبلغ رأسمال الشركة 247.42 مليون جنيه، موزعا على 24.7 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.