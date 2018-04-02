أكسا للتأمين توقع عقد شراكة مع الشراع للوساطة لتوزيع أوتو جو

مروة عبد النبى:





وقعت شركة أكسا للتأمين – مصر عقد شراكة تأمينية بينها وبين مجموعة الشراع للوساطة التأمينية خلال شهر فبراير الماضى، لتعزيز التعاون بين الطرفين في إطار استراتيجية أكسا لزيادة قنوات التوزيع الخاصة بمنتجاتها.





وقال أحمد ناصف، العضو المنتدب لشركة أكسا للتأمين، إن الشركة سوف تقوم بطرح وثيقة "أوتو جو" للتأمين على السيارات لعملاء المجموعة البافارية المالكة لعلامة BMW في مصر، والتي سيتمكن العملاء من خلالها بالاستفادة بالعديد من المزايا التأمينية التي تنفرد أكسا بتقديمها.





ومن المعروف أن أكسا قامت بطرح منتج "أوتو جو" للتأمين على السيارات العام الماضي لتحقيق استراتيجيتها بتوفير جميع المنتجات التأمينية، لجميع فئات العملاء في مصر





أضاف أن العقد يتيح الاستفادة بخدمة الدفع المباشر حيث لا يقوم العميل بدفع أي رسوم عند الإصلاح داخل شبكة إصلاح المجموعة البافارية، بالإضافة إلى قيام أكسا بدفع قيمة المطالبة الخاصة بإصلاح السيارة خارج الشبكة في خلال 3 أيام عمل فقط.





ولفت إلى توفير الشركة خدمة المساعدة على مدار 24/7 بواسطة فريق مختص بخدمة العملاء، كما تتوفر خدمة سحب السيارة في حال وقوع عطل ناتج عن مشكلة ميكانيكية أو حادث، والمساعدة على تغيير الإطارات، وإعادة تشغيل البطارية والتزويد بالوقود في الحالات الطارئة.





ومن جانبه تعهد محمد حمزة العضو المنتدب للشراع بتكريس جهد شركته وخبراتها في مجال الوساطة، لتحقيق أفضل النتائج المرجوة وتقديم أفضل الخدمات التأمينية لعملائها

ولفت إلى أن تعامله مع"أكسا " لكونها العلامة التأمينية التجارية الأولى في العالم للعام التاسع على التوالي من جهة، ولكونها رائد تأميني في السوق المصري من جهة أخرى.