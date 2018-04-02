النقل البحرى يطالب باستخراج رخص جديدة للأعمال المكملة

النقل البحرى

■ الشروط تشمل قرابة 37 مهنة مرتبطة بجميع الموانئ



السيد فؤاد



يسعى قطاع النقل البحرى، التابع لوزارة النقل، المشرف على هيئات الموانئ، لتنفيذ البنود الخاصة بالقرار الوزارى رقم 800 لعام 2016، الخاص بإصدار لائحة تنظيم مزاولة الأنشطة والأعمال المرتبطة بالنقل البحرى ومقابلات الانتفاع بها.



أوضح مصدر لـ«المال»، أن من تلك البنود التى طالب قطاع النقل البحرى بتنفيذها، ما جاء بالفصل الثامن من القرار الذى ينص على الشروط اللازمة فى شأن «الأعمال/ المهن» المكملة لأنشطة النقل البحرى بهيئات الموانئ، التى تزيد عن 37 نشاطًا يرتبط بالنقل البحرى.



أصدر قطاع النقل البحرى منشوارًا للموانئ جاء فيه «يرجى العلم أنه طبقا للقرار 800، فلن يسمح لأى شركة أشغال بحرية تعمل فى أنشطة «مخلفات السفن، وغطس، والتبخير، والتوريدات، والنظافة، وغيرها من الأنشطة المرتبطة بالنقل البحرى التى حددها القرار فى الفصل الثامن، بدخول الميناء،’ أو العمل داخل الميناء إلا بعد استخراج رخصة صادرة من هيئات الموانئ التابعة لها».



وبالنسبة للموانئ الواقعة فى نطاق هيئة قناة السويس، يستخرج الرخص من الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، تطبيقُا للقرار رقم 800.



اشترط الخطاب ضرورة توافر الشروط المنصوص عليها فى طالب الترخيص لممارسة هذا النشاط، علما أنه سوف يعطى مهلة توفيق أوضاع للشركات العاملة بهذا النشاط، لمدة أسبوعين فقط من خطاب القطاع لهيئات الموانئ البحرية.



يأتى هذا الاتجاه، رغم دراسة المجلس الأعلى للموانئ الذى عقد مؤخرا اجتماعًا، برئاسة شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، تعديل بعض بنود القرار 800، بما يتفق مع رؤى السوق الملاحية، الذى يضم غرف الملاحة وبعض الشعب بالغرف التجارية.



ووفقا للقرار، اشترط فيمن يعمل بتلك المهن أن يتعهد بأن يكون متحملا لأى ضرر ينجم بالميناء، نتيجة مزاولة هذا النشاط بصفته، أو أحد تابعيه، أو من يستخدمهم فى مزاولة «العمل/ المهن» بالميناء، والالتزام بالقوانين والقرارات واللوائح والتعليمات المعمول بها بالميناء، والالتزام بالربط الإلكترونى، حسب النظم المعمول بها بالميناء، وتقديم ما يفيد سداد الضرائب.



كما اشترط القرار فيمن يعمل بتلك المهن ألا يقل عن 18 عامًا، ويكون مصريا، وحسن السمعة، ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية، أو جريمة مخلة بالشرف، أو الأمانة، ولم يسبق الحكم عليه فى جرائم التهريب الجمركى، وألا يكون فصل من الخدمة لأسباب تمس النزاهة، مالم يمض على صدور القرار 8 أعوام، وأن يكون مقيدا بالسجل التجارى، وحاصلا على ترخيص من الجهات المختصة لمزاولة العمل.



وبالنسبة لمقابل الانتفاع بالترخيص لتلك المهن، التى تدفع لهيئات الموانئ، فنص القرار، أن يؤدى صاحب ترخيص مزاولة مهنة التخليص الجمركى ألف جنيه كل 3 أعوام، واستيراد وتصدير ونقل بضائع يؤدى 3 آلاف جنيه، ونقل دولى 5 آلاف جنيه، أما مهنة الأنشطة السياحية 1500 جنيه، وأعمال التفتيش والمراجعة 3 آلاف جنيه، ومهنة العد والحصر يؤدى ألفى جنيه، أما مهنة الغطس 5 آلاف جنيه سنويا ولا يقل رأس مال الشركة عن 100 ألف جنيه، ويكون الغطس بموافقة هيئة الميناء وتحت إشرافها.



أما مهنة أصحاب الأوناش يؤدى ألفى جينه خلال 3 أعوام، ومهنة أصحاب صنادل / مواعين، يؤدى ألفى جنيه أيضا، ومهنة شراء مخلفات السفن فيؤدى 10 آلاف جنيه، سحب كنسات الحبوب يدفع 15 ألف جنيه، وصيانة أوناش يدفع 5 آلاف جنيه، وتوريدات عمومية ألفى جنيه ومقاولات عامة ألفى جينه، أما مهنة الخدمات البترولية يدفع 3 آلاف جنيه، على أن يكون الترخيص لجميع تلك المهن كل 3 أعوام.