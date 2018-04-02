المصرية لنقل الكهرباء تطرح مناقصة محولات الاقتصادية 2

محطتى محولات

■ «الوجه القبلى» تطلب توريد زيوت وشحوم وتحديث معدات القياس



عمر سالم



طرحت الشركة المصرية لنقل الكهرباء مناقصة على الشركات المحلية والعالمية؛ لإنشاء محطة محولات الاقتصادية 2، وذلك بنظام المظروف الواحد.



وقال المهندس جمال عبدالرحيم، رئيس الشركة، فى تصريحات لـ«المـال» إن المناقصة تتضمن تركيب وتشغيل نحو 9 محولات كهربائية تتمثل فى 2 محولات بجهد 500/220 كيلو فولت، وسعة 750 ميجا فولت أمبير، و3 محولات بقدرة 220 / 66 كيلو فولت، وسعه 175 ميجا فولت أمبير، بالإضافة إلى 4 محولات بقدرة 66/22 كيلو فولت، وسعة 40 ميجا فولت أمبير.



وأضاف أن مدة تنفيذ المحولات تصل لنحو 12 شهرًا، وتصل قيمة كراسة الشروط إلى نحو 53 ألف جنيه، على أن يقدم المتنافس خطاب تأمين ابتدائى بقيمة 500 ألف دولار، بما يعادل نحو 8.8 مليون جنيه، على أن يتم تلقى العروض من الشركات وفتح المظاريف 2 مايو المقبل.



وأوضح عبدالرحيم أن المشروع يتضمن الأعمال الهندسية والتصميمات والتصنيع والاختبار والتوريد والأعمال المدنية والتركيبات، لافتًا إلى أنه يأتى ضمن خطة الشركة المصرية للنقل فى ضخ استثمارات تصل لنحو 18 مليار جنيه حتى عام 2019.



ووقع المهندس جمال عبدالرحيم، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء العقد الخاص بالممارسة الخاصة بمحطة محولات نجع حمادى الصناعية جهد 500/220 كيلوفولت مع تحالف شركات ايجيماك وإكس دى ايجيماك وأكسيان.



وأكد أن القيمة الإجمالية للتعاقد تصل إلى حوالى 721 مليون جنيه (25.8 مليون دولار+ 3.17 مليون يورو + 194.5 مليون جنيه)، ويتم التمويل من المصادر الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء بمدة تنفيذ تصل إلى 12 شهرًا تبدأ من تاريخ الإسناد، مشيرا إلى أن غرض المشروع هو مجابهة زيادة الأحمال المتوقعة فى منطقة كهرباء مصر العليا.



فى سياق مختلف، طرحت شركة الوجه القبلى لإنتاج الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، مناقصة لتوريد زيوت وشحوم لزوم معدات قطاعات الإنتاج التابعة للشركة، كما تتضمن تحديث معدات القياس.



وقال مصدر مسئول فى الشركة، لـ"المـال" إنه من المقرر تَلَقِّى العروض الخاصة بالمناقصة خلال 23 أبريل المقبل، وتصل قيمة كراسة الشروط لنحو 2000 جنيه، على أن تقدم كل شركة نحو 80 ألف جنيه تأمين ابتدائي.



ﻭﻳﺼﻞ ﺇﺟﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ التوليدية ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﻘﺒﻠﻰ، إلى نحو 3350 ﻣﻴﺠﺎ ﻭﺍﺕ، ﻭﺗﺘﺒﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻣﺼﺮ، ﻭﻳشمل ﻧﻄﺎﻕ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻰ، ﺍﻟﻤﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﻳﺔ ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﺠﻴﺰﺓ، ‏«ﻣﺎ ﻋﺪﺍ ﻣﺎ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻰ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ»، ﻭﺍﻟﻔﻴﻮﻡ، وﺑﻨﻰ ﺳﻮﻳﻒ، وﺃﺳﻴﻮﻁ، وﺍﻟﻮﺍﺩﻯ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ، وﺳﻮﻫﺎﺝ، وﻗﻨﺎ، ﻭﺃﺳﻮﺍﻥ.