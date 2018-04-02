هايدي موسى: طرح ألبوم حنية الدنيا خلال أيام

هايدي موسى

أحمد حمدي:



كشفت النجمة الشابة هايدي موسى، أنها تستعد لتصوير أغنيات ألبومها الغنائي الجديد "حنية الدنيا" الذي تنوي طرحه خلال أيام قليلة للجمهور، إنتاج ميدو منيب وستقوم بتصوير جميع أغنيات الألبوم.



وقالت "قمنا بتصوير أكثر من أغنية منه حتى الآن منها مش حب عادي، وتم طرحها على بعض القنوات الفضائية وسنقوم باستكمال تصوير باقي الأغنيات الأيام القادمة.



وأشارت هايدي موسى إلى أنها تعاونت في الألبوم الجديد حنية الدنيا مع كوكبة من الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقين منهم مدين وأحمد عبد السلام وغيرهم.

