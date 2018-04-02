التأمين يترقب مؤشر تسعير أخطار الطيران

تكلفة التأمين على مخاطر

الشاذلى جمعة



تترقب أسواق التأمين المباشر، ومنها السوق المصرية، مؤشر تسعير أخطار الطيران، بعد الاستحواذات التى جرت مؤخراً، بين شركات الإعادة العالمية التى تسيطر على نسب كبيرة من أخطار هذا النشاط.



واستحوذت شركة ميتسوى اليابانية لإعادة التأمين، على "أملين" الإنجليزية، لتضاعف حصتها السوقية عالميا إلى %10، مقابل %5 قبل الاستحواذ.



ولفت عمرو مختار، مدير عام الطيران بشركة مصر للتأمين، إلى مفاوضات تجريها شركة أكسا الفرنسية لإعادة التأمين، التى تستحوذ على %5 من أخطارالطيران على مستوى العالم، للاستحواذ على شركة XL Colin الإنجليزية، التى تبلغ حصتها %15.



وأشار إلى أن قيمة الصفقة تصل إلى 15.3 مليار دولار، لافتاً إلى أن الاستحواذ يرفع حصة أكسا عالميا إلى %20.



وتوقع ظهور تأثير الاستحواذات على أسواق التأمين، مطلع يوليو المقبل، مع بدء تجديد اتفاقيات الإعادة مع عدد كبير من الشركات .



ويقتصر مزاولة نشاط التأمين على الطيران بالسوق المصرية، على 3 شركات، هي: مصر للتأمين، والمجموعة العربية المصرية، وإسكان للتأمينات العامة، وتصل نسبة الاحتفاظ من الأخطار بفرع الطيران بمصر إلى %27.5، وفقا للإحصاءات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.



وأشار مختار إلى أن توقف شركة AM Trust لإعادة التأمين الإنجليزية، عن مزاولة النشاط فى فرع الطيران، يؤثر على الاتفاقيات، خاصة أن الشركات كانت تقدم أسعار تنافسية، بالإضافة إلى شروط مرنة وتسهيلات.