EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيـــاســة
أول تعليق من وزير الري على اختيار رئيس وزراء جديد لإثيوبيا
الإثنين 02 أبريل 2018 01:36 م
الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والري
أخر الأخبار
الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والري
سمر السيد:
قال وزير الرى والموارد المائية، محمد عبد العاطي، إن نظيريه الإثيوبى والسوداني سيحضران الاجتماع الذى تستضيفه العاصمة السودانية الخرطوم يومي الأربعاء والخميس المقبلين بحضور وزراء خارجية ورؤساء مخابرات تلك الدول لبحث استكمال تأثير سد النهضة على دولتى المصب "مصر والسودان" .
جاء ذلك تعليقاً على تأثير اختيار رئيس وزراء جديد لإثيوبيا بعد استقالة "ديسالين" من منصبه فبراير الماضي.
وقال فى تصريحات للصحفيين على هامش المؤتمر الذى عقدته غرفة التجارة الأمريكية صباح اليوم، عن استراتيجية مصر لإدارة الموارد المائية :"وزير الرى الإثيوبى هيحضر المؤتمر، نحن نتعامل مع دولة بغض النظر فيها حكومة ولا لأ".
يشار إلى أن الائتلاف الحاكم فى إثيوبيا أعلن أواخر مارس الماضي اختيار الائتلاف الحاكم الدكتور أبى أحمد رئيس جديد للوزراء خلفاً لرئيس الوزراء المستقيل "هايلى مريام ديسالين" .
وكان هايلى مريم ديسالين رئيس وزراء إثيوبيا، قد أعلن استقالته من منصبه منتصف فبراير الماضي، مؤكداً أن ذلك ضروري من أجل السعي لتنفيذ إصلاحات من شأنها تؤدى للسلام والديمقراطية.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا