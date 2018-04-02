أول تعليق من وزير الري على اختيار رئيس وزراء جديد لإثيوبيا

الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والري

سمر السيد:



قال وزير الرى والموارد المائية، محمد عبد العاطي، إن نظيريه الإثيوبى والسوداني سيحضران الاجتماع الذى تستضيفه العاصمة السودانية الخرطوم يومي الأربعاء والخميس المقبلين بحضور وزراء خارجية ورؤساء مخابرات تلك الدول لبحث استكمال تأثير سد النهضة على دولتى المصب "مصر والسودان" .



جاء ذلك تعليقاً على تأثير اختيار رئيس وزراء جديد لإثيوبيا بعد استقالة "ديسالين" من منصبه فبراير الماضي.



وقال فى تصريحات للصحفيين على هامش المؤتمر الذى عقدته غرفة التجارة الأمريكية صباح اليوم، عن استراتيجية مصر لإدارة الموارد المائية :"وزير الرى الإثيوبى هيحضر المؤتمر، نحن نتعامل مع دولة بغض النظر فيها حكومة ولا لأ".



يشار إلى أن الائتلاف الحاكم فى إثيوبيا أعلن أواخر مارس الماضي اختيار الائتلاف الحاكم الدكتور أبى أحمد رئيس جديد للوزراء خلفاً لرئيس الوزراء المستقيل "هايلى مريام ديسالين" .



وكان هايلى مريم ديسالين رئيس وزراء إثيوبيا، قد أعلن استقالته من منصبه منتصف فبراير الماضي، مؤكداً أن ذلك ضروري من أجل السعي لتنفيذ إصلاحات من شأنها تؤدى للسلام والديمقراطية.



