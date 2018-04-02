قانون أوبر وكريم يصل محطته الأخيرة

أوبر وكريم وأسطى

■ إذن مسبق من النيابة قبل الاطلاع على بيانات العملاء.. أبرز التعديلات



المال - خاص



يصوت مجلس النواب فى جلسته العامة اليوم الاثنين على مشروع قانون تنظيم النقل الجماعى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، والمعروف إعلاميا بقانون «اوبر وكريم»، عقب تلقى موافقة الحكومة على الخطاب المقدم إلى المستشار عمر مروان، وزير الدولة للشئون النيابية، لإجراء تعديل على المواد الخلافية وهى 10،9،8.



وتكونت لجنة مشتركة بالبرلمان أول أمس، من لجان الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واقتصادية البرلمان، والدفاع والأمن القومى والنقل والمواصلات، وتقدمت بالخطاب إلى الوزير.



كشف النائب هشام عبدالواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، لـ«المال»، أن البرلمان سيصدق على مشروع القانون خلال الجلسة العامة اليوم، مؤكدًا أن اللجان المشتركة انتهت من تعديل المواد الخلافية التى اعترضت عليها شركتا أوبر وكريم وأبرزها المادة 8 الخاصة بالسماح لمالك السيارة بقيادتها، والحصول على تصريح التشغيل.



وحرصت اللجنة على تركها مفتوحة، وعدم اقتصار الأمر على مالك السيارة فقط لضمان تشغيل الشباب والقضاء على البطالة وإتاحة الحرية الكاملة للسائقين بتغيير الشركات التى يعملون معها، أو السيارات التى يقودونها حال وجود خلافات بينهم.



وأكد النائب محمد عبد الله زين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن المادة 9 تم تعديلها لتنص على أن تلتزم الشركات بالاحتفاظ ببيانات العملاء إلكترونيا لمدة أقصاها 180 يومًا، وإطلاع الجهات المختصة على البيانات بإذن مسبق من النيابة أو بحكم قضائى بدلا من قرار الوزير المختص وفقًا لنص المادة قبل التعديل.



وأوضح زين لـ«المال» أن المادة 10 الخاصة بالتزام الشركات بأن تكون الخوادم الخاصة بالبيانات داخل الحدود المصرية تم الإبقاء عليها كما هي.



وشدد على أن النواب أكدوا ضرورة التزام الشركات العاملة بالقطاع بتطبيق ذلك من خلال إعدادها بنيتها التحتية خلال فترة توفيق الأوضاع التى حددها القانون وهى 6 شهور منذ إقراره والتصديق عليه من الرئاسة ونشره بالجريدة الرسمية.



وأوضح النائب محمد بدوى دسوقى، عضو لجنة النقل، أن اللجنة البرلمانية اتفقت فى تقريرها الذى سيتم إدراجه فى الجلسة العامة، على أن اللائحة التنفيذية للقانون هى التى ستحدد آلية الحصول على التراخيص الخاصة بالشركات والرسوم التى سيدفعها السائقون.



وحاولت «المال» التواصل مع أوبر وكريم للتعليق على القانون، لكنهما رفضتا قبل إقراره بشكل رسمى، وكانت «المال» انفردت الأسبوع الماضى بالكشف عن تفاصيل القانون الذى أعدته الحكومة عقب حكم لمحكمة القضاء الإدارى بوقف نشاط الشركتان.