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سيـــاســة
حكم نهائى بتأييد سجن المتهمين بـخلية دمنهور
الإثنين 02 أبريل 2018 01:28 م
محكمة
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محكمة
نجوى عبد العزيز:
أيدت محكمة النقض حكم محكمة جنايات دمنهور بحبسهم 11 متهمًا بالسجن 3 سنوات كما رفضت الطعن المقدم منهم في اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية،أسندت النيابة للمتهمين عدة تهم تمثلت في انضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، والغرض منها الدعوة بأي وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع إحدى مؤسسات الدولة والسلطات العامة التي كفلها القانون والدستور، والإضرار بمصالح الدولة وتغير نظام الحكم وتعريض حياة المواطنين والمجتمع للخطر، والعمل على استهداف المنشآت العامة والإضرار بالمجتمع.
وتضم قائمة الاتهامات المتهمين: وهم كل من"عزت موسى أحمد، ومبروك جمعة عبد القادر، وسالم علي إبراهيم، وفؤاد لبيب فتوح، ويوسف حسن يوسف، وأحمد منصور محمد، ومحمد عادل رجب، ومحمد شعبان عبداللاه، ومحمود عبد الغني، وياسر سعد نعيم، وحسن عوض.كانت محكمة جنايات دمنهور، قضت في جلسة 23 أبريل الماض بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد 3 سنوات عما أسند إليهم ومصادرة المضبوطات وإلزامهم بالمصاريف الجنائية.
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